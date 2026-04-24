Mario Gregurina najavio dvoboj s Vukovarom: Pripremit ćemo se kao za finale Lige prvaka!

Nogometaši Slaven Belupa dočekuju Vukovar (subota, 16 sati) u 32. kolu HNL-a, a utakmicu je najavio trener domaćih Mario Gregurina.

- Njima je ovo možda zadnji vlak, a igrači sigurno imaju i individualne motive da se pokažu zbog budućih angažmana. No, to je njihova strana priče. Mene zanimaju samo moji igrači i motivacija. Pripremit ćemo se kao da igramo finale Lige prvaka i očekujem jedino pozitivan ishod - rekao je Gregurina pa se požalio na stanje s ozljedama.

- Stanje je tek neznatno bolje jer se vraća samo Mitrović, dok su ostali daleko od povratka. Kapetan Božić ima izraslinu na peti i morat će na operaciju. Poslat ćemo ga što prije kako bi bio spreman za pripreme za novu sezonu. Grgić i Išasegi su najbliži povratku, ali to sigurno neće biti u subotu - rekao je trener domaćih.

Dvoboj je najavio i krilni igrač domaćih Josip Mitrović.

- Prije svega, očekujem tri boda. Hoću li zabiti ili asistirati, manje je važno, to nekad dođe, nekad ne. U subotu su bitna samo tri boda. Da se razumijemo, mi smo favoriti. Igramo kod kuće i tako ćemo se postaviti. Ne zanima nas za što se oni bore, mi se borimo za nešto naše i uvijek gledamo samo sebe - rekao je.

Slaven Belupo je šesta momčad lige sa 37 bodova, dok je Vukovar posljednji sa 24 osvojena boda.