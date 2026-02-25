Mario Vušković priprema se za povratak na teren. Trenira s našim legendarnim trenerom

Navijači njemačkog HSV-a, kluba slavne prošlosti i velikih ambicija, s nestrpljenjem odbrojavaju mjesece do studenog ove godine. Tada će se na travnjak, nakon gotovo četiri duge godine izbivanja, vratiti Mario Vušković (24). Hrvatski stoper odslužuje suspenziju zbog dopinga, a posljednju službenu utakmicu odigrao je davnog 9. studenog 2022. godine. Od tada je bio primoran na individualni rad, daleko od suigrača i natjecateljskog ritma, no čini se da vrijeme nije protratio. Upravo suprotno, iz Njemačke stižu vijesti o nevjerojatnoj posvećenosti i fizičkoj spremi koja oduševljava vodstvo kluba.

U rukama oca sportskih šampiona

Ključnu ulogu u Vuškovićevoj transformaciji i održavanju vrhunske forme ima Joško Vlašić, legendarni hrvatski kondicijski trener, bivši desetobojac te otac i trener svjetske atletske prvakinje Blanke i nogometnog reprezentativca Nikole Vlašića. Pod njegovim stručnim nadzorom u Splitu, Vušković prolazi kroz pedantno osmišljen program koji je usmjeren na ključne atribute modernog stopera. Njemački mediji, poput Bilda, pišu kako iskusni stručnjak detaljno analizira svaki segment treninga, a poseban naglasak posljednjih mjeseci stavljen je na eksplozivnost i skok-igru. Cilj je jasan: ne samo vratiti se na prethodnu razinu, već se vratiti jači, brži i dominantniji u zračnim duelima.

Foto: Instagram/

Posebna zabrana i potpuna posvećenost

Kako bi se rizik od bilo kakve ozljede koja bi mogla ugroziti povratak sveo na minimum, Vušković se morao podvrgnuti strogom režimu koji nadilazi sam trening. Dobio je posebnu zabranu bavljenja bilo kojim dodatnim sportom. To znači da su aktivnosti poput padela, malog nogometa ili kickboxinga, koje mnogi sportaši koriste za rekreaciju, za njega strogo zabranjene. Svaki atom energije usmjeren je isključivo na nogometnu pripremu. Uz to, prehrana mu je detaljno prilagođena kako bi tijelo imalo optimalno gorivo za naporne treninge i brz oporavak, a rezultati takve discipline već su sada, mjesecima prije povratka, i više nego vidljivi.

Dok bi mnogi klubovi u sličnoj situaciji igraču okrenuli leđa, HSV je pokazao nevjerojatnu lojalnost i vjeru u svog stopera. Unatoč četverogodišnjoj suspenziji, klub ne samo da je stao iza Vuškovića tijekom cijelog pravnog procesa, već mu je u rujnu 2024. godine ponudio i novi ugovor. Stari, koji je vrijedio do 2025., raskinut je, a potpisan je novi, strogo uvjetovan učinkom, koji stupa na snagu po isteku kazne 2026. godine. Sportski direktor kluba Claus Costa ne krije oduševljenje pristupom hrvatskog braniča.

​- Mario je u top fizičkom stanju i radi s pedantnošću i strašću kakva se rijetko viđa.

Takve riječi potvrđuju da u Hamburgu ozbiljno računaju na Vuškovića, koji je i dalje ostao živjeti u gradu kako bi bio blizu kluba i redovito s tribina pratio utakmice svoje momčadi, u kojoj igra i njegov mlađi brat Luka.

Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Odbrojavanje do studenog i posljednja nepoznanica

Precizan plan povratka već je definiran. Vušković će se momčadskim treninzima smjeti priključiti u rujnu 2026. godine, točno dva mjeseca prije isteka suspenzije. To će mu razdoblje dati priliku da se ponovno prilagodi na dinamiku i zahtjeve kolektivnog rada. Pravo nastupa u službenim utakmicama stječe 15. studenog 2026., kada će, u dobi od 25 godina, napokon dobiti priliku nastaviti karijeru prekinutu na vrhuncu.

Foto: Christian Charisius/DPA

Jedina preostala nepoznanica jest specifična nogometna izdržljivost, jer se natjecateljski ritam ne može u potpunosti simulirati individualnim radom. Ipak, s obzirom na nevjerojatnu fizičku bazu koju gradi i podršku kluba, u HSV-u su uvjereni da će i taj posljednji korak savladati brže od očekivanog.