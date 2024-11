Marko Pjaca blista od sreće: Bez obzira na rano primljeni gol, znali smo da smo bolja momčad

Nakon Dinamove pobjede protiv Slovana (4-1), Sandro Kulenović ponio je titulu igrača utakmice, budući da je zabio dva gola. Međutim, jedan od junaka "modrih" definitivno je i Marko Pjaca koji je odigrao fantastičnu utakmicu, ofenzivno i defanzivno! Nakon utakmice nije skrivao sreću.

- Prekrasni su dojmovi, bila je ovo uvjerljiva pobjeda. Bez obzira na rano primljeni gol, pokazali smo mentalnu stabilnost i vrlo brzo stigli do gola. Lijepa i suverena pobjeda pred našim navijačima, prekrasna večer je ovo.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:50 Navijači Dinama u Bratislavi | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Iako je Nenad Bjelica u prve dvije utakmice nakon povratka na klupu zaigrao u 3-4-1-1 sistemu, protiv Slovana se odlučio igrati s krilima, a ona su mu to vratila s golom (Špikić) i dvije asistencije (Pjaca). Dinamov strateg nakon utakmice u Puli s Istom je istaknuo da očekuje više od svojih krila, a to je večeras i dobio.

- Pa imao je pravo, nije bilo dobro u Puli, ali trudimo se popraviti. Jako dobro smo odigrali i ostvarili veliku pobjedu. Šef je rekao da je svaka utakmica meč lopta i idemo na pobjedu u svakom dvoboju. Ova utakmica može nam biti model za ubuduće. Bili smo borbeni i sve je štimalo.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjaca se osim s napadačkim učinkom istaknuo i po nevjerojatnoj defanzivnoj roli koju je odradio.

Foto: Sofascore za 24sata

Dinamovo krilo jedan je od rijetkih igrača koji su s klubom prošli i teške europske kampanje prožete visokim porazima, te velike europske večeri poput ove u Slovačkoj.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koja je razlika između onog Dinama prije desetak godina i ovog?

- Razlika je desetak godina. U tom razdoblju izgradiš identitet, stvoriš ime i ekipe imaju veći respekt prema tebi. Imamo puno više samopouzdanja nego tada, a kvaliteta je uvijek bila prisutna. Idemo tako nastaviti, ovo izgleda jako dobro.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjaca je istaknuo i kako je je momčad s puno samopouzdanja odigrala, čak i kad je rezultat bio nepovoljan.

- Bez obzira na to što smo primili gol rano, znali smo da smo bolja momčad i da možemo doći do pobjede. Olakšalo nam je i to što smo zabili vrlo brzo. Osjećali smo se sigurno na terenu i mogli smo zabiti još koji gol.

Nakon ovakvog dvoboja dodatno se uvukao u kožu navijačima "plavih" koji su u velikom broju ispratili Dinamo u Bratislavi.

- Velik je gušt kad vidite kako je ljudima bitno, koliko je tu navijača i želimo tako nastaviti - zaključio je dvostruki asistent.