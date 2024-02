Marko Rog: U mom Nedeljancu svi su dinamovci, samo je bratić Melnjak nažalost u Hajduku...

Marko Rog, pojačanje "modrih", gostovao je u podcastu "Dinamo+", a voditelj je bio također bivši dinamovac Ivan Kelava. Posebno zanimljivo bilo je kad su se dotaknuli Napolija, gdje ga je trenirao Maurizio Sarri, koji je poznat kao strastveni pušač. Trenirao ga je i Carlo Ancelotti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Kad bi nas Sarri tražio po svlačionici, uvijek bi bio s cigaretom. U prostoriju za sastanke ušao bi prvi, a kad bismo došli mi, sve je bilo zadimljeno. Poseban je. Igrali smo najzanimljiviji nogomet u Europi. Ancelotti? Super lik, gospodin. Zna s igračima, s velikim zvijezdama, nije lako imati 20 top igrača, a igra ih 11. Za takve momčadi je čudo - rekao je Rog.

U nogometni svijet otisnuo se iz Nedeljanca, mjesta pored Varaždina.

- Krenuo sam u svom Nedeljancu, taman se otvorila škola nogometa, imao sam šest godina. Krenuli smo moj brat, ja i moj bratić Melnjak, koji, nažalost, danas igra u Hajduku. Odmalena sam zavolio nogomet, bio sam sretan na terenu, a to su moji roditelji vidjeli. Četiri-pet godina poslije toga otišao sam u Varteks i tamo sam bio sve do odlaska u Split. Varteks je otišao u stečaj, igrao sam paralelno treću ligu i prvu juniorsku i tad me vidio Split - kaže Rog.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Dinamo je stigao 2015.

- Zvali su me iz Dinama dok sam sa Splitom bio na pripremama u Sloveniji. Rekli su mi da su sve dogovorili sa Splitom i pitali bih li došao u Dinamo. Nisam ništa pitao, ni uvjete ni ništa, samo sam rekao da dolazim. Poslali su auto po mene i u klubu sam potpisao.

Rog je zabio iz slobodnjaka gol Dinamo Tbilisiju i to je bio posljednji Dinamov europski gol iz slobodnjaka do Marka Bulata i AEK-a.

- Bulat sjajno puca slobodnjake, bolji je od mene.

Roga dinamovci pamte po dva gola na Poljudu u pobjedi 4-0.

Foto: IVC

- Mogao sam hat-trick zabiti, Soudani i ja išli smo sami, nije me ispoštovao, ali mu ne zamjeram. Da je bilo 1-1, posvađao bih se s njim, ha, ha... Dobili smo ih 4-0. Taman ću biti spreman negdje oko derbija na Poljudu.

Inače, Dinamo je 2021. igrao u Markovu Nedeljancu.

- Znam li tko je igrao za Nedeljanec? Moj brat, ali vam mogu nabrojiti svih 11 igrača. Žao mi je samo što je padala kiša taj dan. To je poseban događaj jer smo svi dinamovci, sad je bratić malo iskočio, ha, ha...

Prisjetio se i odlaska iz Dinama.

- Kad je došla ponuda Napolija, govorio sam da neću ići, bilo mi je super u Dinamu. Osjećao sam se odlično i nisam želio napustiti Maksimir. No poslije utakmice u Salzburgu, brzo otišao za Italiju.

Naravno, sve Dinamove navijače zanima kad bi se mogao vratiti na teren.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

- Dobro ću izgledati, optimist sam. Za mjesec dana bih trebao biti na terenu, ovisi o doktorima. Svi zajedno ćemo odlučiti, nema smisla žuriti, pogotovo nakon moje povijesti ozljeda. Trebamo biti svi pametni.

Kako je tekao vaš povratak u Dinamo?

- Kad sam čuo za opciju povratka bio sam presretan. Odmah sam znao da ću se vratiti, ovo je moj dom, tu su poznata lica, od čistačica, ekonoma, fizija, svih onih ljudi koji čine ovaj klub. Svi su ostali isti.

