Tolić odlazi iz Dinama: Dijelio sam svlačionicu s najvećim igračima u povijesti kluba

Dragi navijači, prijatelji kluba, treneri, čistacice, oružari, zaštitari, djelatnici kluba, dragi svi koji volite Dinamo - HVALA! Hvala svima koji su u bilo kojem smislu bili dio moga putovanja u najdražem mi klubu, započeo je u oproštajnoj poruci Marko Tolić (26) koji karijeru neće nastaviti u redovima aktualnog hrvatskog prvaka.

Prošlu je sezonu Marko proveo na posudbi u slovenskom Mariboru gdje je pod trenerskom palicom Damira Krznara odigrao 33 utakmice u kojima je zabio 11 golova uz 14 asistencija.

- Hvala na komplimentima, steknutim prijateljstvima, ljubavi i vjeri koju ste mi pokazali, a posebno hvala na podršci u trenucima kada nije bilo lagano, a bilo je i takvih. Moja priča u našem klubu došla je do kraja i vrijeme je da se s vama oprostim. S posebnim ću ponosom pamtiti sve zajedničke trenutke, pobjede, slavlja, gostovanja, a posebno maksimirsku atmosferu i zajedničke pjesme nakon pobjeda.

Podsjetimo, Tolić je u Dinamo stigao iz Lokomotive u ljeto 2020. godine, a u dresu zagrebačkog kluba odigrao je prema Transfermarktu 62 utakmice u kojima je zabio sedam golova uz četiri asistencije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Zahvaljujući dragom Bogu ostvario sam veliki dio svojih snova u posljednje tri godine i to su uspomene koje zagrebačkom klincu ostaju urezane do kraja života. Posebnu zahvalu svojim suigračima ostavljam za kraj. Dijelio sam svlačionicu s najvećim igračima u povijesti kluba, ali prije svega velikim ljudima. Naučili ste me profesionalizmu, ogromnoj količini rada, odricanja, privrženosti klubu, a ono najbitnije, načinu na koji se bori i živi za sveti grb. Dinamu želim svu srecu u buducnosti, nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom! - poručio je Marko.

Još nije poznato gdje će Tolić nastaviti karijeru. Spominjalo se da bi se mogao vratiti u Maribor, ali pitanje je kakvo je razmišljanje u slovenskom klubu, gdje su mu zamjerili promašen penal 'panenkom' u finalu tamošnjeg Kupa.