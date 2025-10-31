Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI REPREZENTATIVAC

Marko Tomas: Hrvatska klupska košarka posrnula je ulaskom u EU. Vlada više ne daje novac...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Marko Tomas: Hrvatska klupska košarka posrnula je ulaskom u EU. Vlada više ne daje novac...
Opatija: Me?unarodni košarkaški turnir Opatija 2017., Hrvatska - Ukrajina | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najveći problem u tom pogledu pojavio se nakon što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Tada su prestale državne i lokalne subvencije, a kompanijama su uvedene strože kontrole i porezi, rekao je Tomas

Hrvatski košarkaški klubovi posrnuli su nakon što je Hrvatska ušla u EU jer ih više ne smije financirati Vlada, za razliku od Srbije koja pomaže euroligašima Partizanu i Crvenoj zvezdi, rekao je bivši hrvatski reprezentativac Marko Tomas.

- Najveći problem u tom pogledu pojavio se nakon što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Tada su prestale državne i lokalne subvencije, a kompanijama su uvedene strože kontrole i porezi - izjavio je 40-godišnji Tomas za španjolski portal Jot Down Sport. Hrvatska je 2013. ušla u EU, a tržišna pravila bloka od 27 zemalja ne dopuštaju državama direktno financiranje klubova.

Zagreb: Tre?a utakmica finala doigravanja HT Premijer Liga, KK Cedevita - KK Cibona
Zagreb: Tre?a utakmica finala doigravanja HT Premijer Liga, KK Cedevita - KK Cibona | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Kompanije više ne žele ulagati u košarku i njezine timove jer je to novac koji ne generira povrat. Košarkaški timovi su stoga malo po malo opadali - rekao je.

Tomas je 2005. godine iz KK Zagreb prešao u Real Madrid s kojim je 2007. osvojio španjolsko prvenstvo i europski ULEB-ov kup. Igrao je kasnije za klubove poput Fuenlabrade, Fenerbahčea, Cibone i Cedevite. Njegov prvi klub Zagreb propao je 2018. godine.

- Ne znam baš što se događalo u posljednjih nekoliko godina. Dok sam igrao u Španjolskoj, KK Zagreb je primao novac od hrvatske Vlade. Tako je dovodio igrače za igranje u Euroligi. Čak su igrali i jednu sezonu u tom natjecanju (2011./12.), ali onda su dugovi postali preveliki - izjavio je Tomas.

Zagreb: Tre?a utakmica finala doigravanja HT Premijer Liga, KK Cedevita - KK Cibona
Zagreb: Tre?a utakmica finala doigravanja HT Premijer Liga, KK Cedevita - KK Cibona | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

KK Zagreb osnovan 1970. godine osvojio je hrvatsko prvenstvo 2011., a tri puta je bio pobjednik hrvatskog Kupa.

- Bio je to sjajan klub za mlade igrače. Nakon mene je ondje bio Ante Tomić koji je također prešao u Real Madrid. Kroz taj su klub prošli Mario Hezonja, Dario Šarić, Luka Žorić, Krunoslav Simon... - podsjetio je Tomas.

Hrvatskih klubova nije bilo u europskim natjecanjima posljednjih godina, a tek su ove sezone opet izašli na scenu, ali u nižim natjecanjima. Istovremeno su beogradski Partizan i Crvena zvezda stalni sudionici elitne Eurolige sa zapaženim rezultatima.

- Naravno, jer Srbija nije u EU-u pa im njena vlada može dati puno novca - rekao je Tomas.

Marko Tomas je od 2005. do 2017. igrao za Hrvatsku na pet europskih prvenstava, jednom Svjetskom te na Olimpijskim igrama 2008. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...
FOTO: ZALJUBLJENI DO UŠIJU

Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...
'ZEČICA' MJESECA

FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života
Martinović debitirao u ulozi kapetana u pobjedi rukometaša
POLOŽEN 'PRVI TEST'

Martinović debitirao u ulozi kapetana u pobjedi rukometaša

Najučinkovitiji u hrvatskim redovima bio je Mario Šoštarić sa sedam golova, šest je zabio Luka Lovre Klarica, a pet u debiju postigao je Leon Ljevar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025