Marko Tomas: Hrvatska klupska košarka posrnula je ulaskom u EU. Vlada više ne daje novac...

Hrvatski košarkaški klubovi posrnuli su nakon što je Hrvatska ušla u EU jer ih više ne smije financirati Vlada, za razliku od Srbije koja pomaže euroligašima Partizanu i Crvenoj zvezdi, rekao je bivši hrvatski reprezentativac Marko Tomas.

- Najveći problem u tom pogledu pojavio se nakon što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Tada su prestale državne i lokalne subvencije, a kompanijama su uvedene strože kontrole i porezi - izjavio je 40-godišnji Tomas za španjolski portal Jot Down Sport. Hrvatska je 2013. ušla u EU, a tržišna pravila bloka od 27 zemalja ne dopuštaju državama direktno financiranje klubova.

Zagreb: Tre?a utakmica finala doigravanja HT Premijer Liga, KK Cedevita - KK Cibona | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Kompanije više ne žele ulagati u košarku i njezine timove jer je to novac koji ne generira povrat. Košarkaški timovi su stoga malo po malo opadali - rekao je.

Tomas je 2005. godine iz KK Zagreb prešao u Real Madrid s kojim je 2007. osvojio španjolsko prvenstvo i europski ULEB-ov kup. Igrao je kasnije za klubove poput Fuenlabrade, Fenerbahčea, Cibone i Cedevite. Njegov prvi klub Zagreb propao je 2018. godine.

- Ne znam baš što se događalo u posljednjih nekoliko godina. Dok sam igrao u Španjolskoj, KK Zagreb je primao novac od hrvatske Vlade. Tako je dovodio igrače za igranje u Euroligi. Čak su igrali i jednu sezonu u tom natjecanju (2011./12.), ali onda su dugovi postali preveliki - izjavio je Tomas.

KK Zagreb osnovan 1970. godine osvojio je hrvatsko prvenstvo 2011., a tri puta je bio pobjednik hrvatskog Kupa.

- Bio je to sjajan klub za mlade igrače. Nakon mene je ondje bio Ante Tomić koji je također prešao u Real Madrid. Kroz taj su klub prošli Mario Hezonja, Dario Šarić, Luka Žorić, Krunoslav Simon... - podsjetio je Tomas.

Hrvatskih klubova nije bilo u europskim natjecanjima posljednjih godina, a tek su ove sezone opet izašli na scenu, ali u nižim natjecanjima. Istovremeno su beogradski Partizan i Crvena zvezda stalni sudionici elitne Eurolige sa zapaženim rezultatima.

- Naravno, jer Srbija nije u EU-u pa im njena vlada može dati puno novca - rekao je Tomas.

Marko Tomas je od 2005. do 2017. igrao za Hrvatsku na pet europskih prvenstava, jednom Svjetskom te na Olimpijskim igrama 2008. godine.