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NOUSSAIR MAZRAOUI

Marokanac sa samo 28 godina razmatra odlazak u mirovinu: 'Jednog dana želim biti imam'

Piše Ivan Tomašković,
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Marokanac sa samo 28 godina razmatra odlazak u mirovinu: 'Jednog dana želim biti imam'
Foto: CAEAN COUTO

Na ovom Mundijalu, kao i Kataru važna je karika marokanske reprezentacije koja je u dosadašnjem dijelu turnira upisala remi (1-1) s Brazilom i 1-0 pobjedu protiv Škotske

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Nogometaš Maroka i Manchester Uniteda Noussair Mazraoui (28) razmatra odlazak u mirovinu nakon Svjetskog prvenstva. 

- Možda ću se ostaviti nogometa nakon Svjetskog prvenstva. Život je kratak. Želim napamet naučiti Kuran i postati jednog dana imam - rekao je Mazraoui, a njegove riječi prenio je poznati talijanski insajder Fabrizo Romano. 

On je ponikao u nizozemskom Ajaxu gdje je dobio prve seniorske minute. Nakon pet sezona u Ajaxu, 2022. godine prešao je u Bayern kao slobodan igrač. Upisao je 55 nastupa za njemački klub uz jedan gol. Od 2024. godine je član Manchester Uniteda. 
Iako je rođen u Nizozemskoj, nastupa za Maroko za koji je skupio 47 nastupa i postigao dva gola. Na ovom Mundijalu, kao i Kataru važna je karika marokanske reprezentacije koja je u dosadašnjem dijelu turnira upisala remi (1-1) s Brazilom i 1-0 pobjedu protiv Škotske. 
 

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