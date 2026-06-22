Marokanac sa samo 28 godina razmatra odlazak u mirovinu: 'Jednog dana želim biti imam'

Nogometaš Maroka i Manchester Uniteda Noussair Mazraoui (28) razmatra odlazak u mirovinu nakon Svjetskog prvenstva.

- Možda ću se ostaviti nogometa nakon Svjetskog prvenstva. Život je kratak. Želim napamet naučiti Kuran i postati jednog dana imam - rekao je Mazraoui, a njegove riječi prenio je poznati talijanski insajder Fabrizo Romano.

On je ponikao u nizozemskom Ajaxu gdje je dobio prve seniorske minute. Nakon pet sezona u Ajaxu, 2022. godine prešao je u Bayern kao slobodan igrač. Upisao je 55 nastupa za njemački klub uz jedan gol. Od 2024. godine je član Manchester Uniteda.

Iako je rođen u Nizozemskoj, nastupa za Maroko za koji je skupio 47 nastupa i postigao dva gola. Na ovom Mundijalu, kao i Kataru važna je karika marokanske reprezentacije koja je u dosadašnjem dijelu turnira upisala remi (1-1) s Brazilom i 1-0 pobjedu protiv Škotske.

