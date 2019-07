Marotta želi revoluciju: 'Igrač nakon 25. treba biti besplatan'

Interov direktor Beppe Marotta uzdrmao je nogometni svijet izjavom u kojoj je iznio rješenje divljanja nogometnog tržišta i astronomskih cijena koje u današnje vrijeme klubovi plaćaju za igrače.

Prethodnih godina dogodili su se neki nevjerojatni transferi sponzorirani novcem tajkuna koji ga imaju na bacanje. Tako je PSG doveo Neymara i Mbappéa za otprilike 400 milijuna eura, Atletico Joaa Felixa za 126 milijuna, City, United i Liverpool obarali su rekorde, a Marotta se dosjetio kako tome stati na kraj.

Foto: screenshot/twitter

- U prošlosti je to bilo dosta drugačije i imali smo neke granice. Nekada su igrači bili bespomoćni jer se za sve pitao klub pa je onda došlo Bosmanovo pravilo koje je promijenilo sve. To je nekako pravi primjer kako da se radi jer ovo danas nema smisla da se troši toliki novac - rekao je bivši sportski direktor Juventusa koji je besplatno ili za neki manji iznos doveo igrače poput Andree Pirla, Paula Pogbe, Artura Vidala, Carlosa Teveza, Samia Khedire i ostalih pa dodao:

- Moguće rješenje za sve je da se spuste cijene. Da igrači vrijede nula eura kada napune 25 godina. Mogu biti pod ugovorom, ali klubovi ne bi plaćali njih već samo dogovarali ugovore i plaću, a ako on to prihvati može besplatno otići. Igrač bi pregovarao sebi za iznos plaće i dužinu ugovora i to je to.

Marotta je objasnio i mogući sraz između velikih i malih klubova, koji često ostanu zakinuti za iznose, a koji 'žive' od prodaje igrača.

- Naravno to više ide na ruku velikim klubovima, ali isto tako i mali klubovi bi mogli zaraditi na igračima novac od transfera dok oni ne napune 25 godina. Na neki način da dobiju nagradu za to što su od njih napravili igrače.

Njegov prijedlog naišao je na negodovanja, no Marotta je ipak ovo iznio samo kao ideju.