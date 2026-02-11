Obavijesti

Sport

Komentari 0
OTKAZ U VELIKANU

Marseille otpustio De Zerbija. Presudio mu poraz u derbiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Marseille otpustio De Zerbija. Presudio mu poraz u derbiju
Foto: Yves Herman

Marseille i trener De Zerbi raskinuli suradnju nakon debakla protiv PSG-a 5-0. Klub se muči na 4. mjestu, a De Zerbi dolazi iz Brightona 2024. godine

Admiral

Francuski nogometni velikan Marseille objavio je kako je s dosadašnjim trenerom Robertom De Zerbijem postigao sporazumni raskid suradnje.

Kulminacija lošijih rezultata Marseillea u zadnje vrijeme stigla je u nedjelju kada je izgubio sa čak 5-0 kod svog najvećeg rivala Paris SG-a u francuskom prvenstvu. Nakon tog poraza Marseille je četvrti na ljestvici sa 12 bodova manje od vodećeg PSG-a.

Sažetak možete pogledati OVDJE.

De Zerbi je stigao u Marseille 2024. godine nakon uspješne epizode u engleskom prvoligašu Brighton and Hove Albionu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku
PRETPREMIJERA U SPLITU

FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku

Opereta 'Kraljica lopte' jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije. U utorak navečer održala se pretpremijera u splitskom HNK, a nazočni su bili i prvotimci Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026