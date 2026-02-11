Marseille otpustio De Zerbija. Presudio mu poraz u derbiju

Francuski nogometni velikan Marseille objavio je kako je s dosadašnjim trenerom Robertom De Zerbijem postigao sporazumni raskid suradnje.

Kulminacija lošijih rezultata Marseillea u zadnje vrijeme stigla je u nedjelju kada je izgubio sa čak 5-0 kod svog najvećeg rivala Paris SG-a u francuskom prvenstvu. Nakon tog poraza Marseille je četvrti na ljestvici sa 12 bodova manje od vodećeg PSG-a.

Sažetak možete pogledati OVDJE.

De Zerbi je stigao u Marseille 2024. godine nakon uspješne epizode u engleskom prvoligašu Brighton and Hove Albionu.