OTKAZ U VELIKANU
Marseille otpustio De Zerbija. Presudio mu poraz u derbiju

Francuski nogometni velikan Marseille objavio je kako je s dosadašnjim trenerom Robertom De Zerbijem postigao sporazumni raskid suradnje.
Kulminacija lošijih rezultata Marseillea u zadnje vrijeme stigla je u nedjelju kada je izgubio sa čak 5-0 kod svog najvećeg rivala Paris SG-a u francuskom prvenstvu. Nakon tog poraza Marseille je četvrti na ljestvici sa 12 bodova manje od vodećeg PSG-a.
De Zerbi je stigao u Marseille 2024. godine nakon uspješne epizode u engleskom prvoligašu Brighton and Hove Albionu.
