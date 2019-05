Martić pružila dobar otpor, ali Stephens je ipak bila prejaka

Hrvatska tenisačica Petra Martić nije se uspjela plasirati u polufinale WTA turnira u Madridu nakon što je u susretu četvrtfinala izgubila od Amerikanke Sloane Stephens sa 4-6, 3-6. Pobjednica US Opena iz 2017. godine, te finalistica Roland Garrosa prošle godine je stigla do pobjede nakon sat i 20 minuta igre.

Amerikanka je prvi break napravila u prvom setu pri vodstvu 3-2. Petra se vratila izjednačivši na 4-4, no uslijedila su dva vezana gema za Stephens i dobiveni prvi set rezultatom 6-4. Čudna se situacija dogodila kog 5-4 za Stephens na Petrin servis. Bilo je 30-15 za Amerikanku, a linijski je sudac pozvao dvojbeni aut nakon čega je glavna sutkinja tražila trag loptice i nije ga mogla naći. Pozvala je linijskog suca u pomoć, no ni on nije mogao locirati gdje je loptica točno pala.

Ipak, odlučila je da odluka linijskog suca vrijedi i da se poen neće ponavljati. Tada je Petra napravila dvostruku grešku na sevisu i poklonila Stephens 40-15 te prvi set. Bacila je snažno reket u pod, a nakon toga se nije uspjela vratiti u meč.

U drugom setu bivša treća tenisačica svijeta je povela sa 4-1 uz jedan oduzeti servis i potom zadržala prednost do kraja. Bio je to njihov treći međusobni susret i treća pobjeda Amerikanke koja je bila bolja i na Australian Openu ove godine i Cinncinatiju 2013. godine.

Martić je tako nakon nedavnog trijumfa u Istanbulu stigla i do četvrtfinala Madrida spojivši osam pobjeda u nizu na zemlji.