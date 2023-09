Martić: Gojo je popio tabletu protiv bolova tijekom meča! Atmosfera? Baš je bila dobra...

Hrvatska teniska reprezentacija je pobjednički uspjela završiti nastup na splitskom turniru svladavši pobjednika skupine, reprezentaciju Nizozemske s 2-1 u susretu u kojem su sva tri meča bila na visokoj razini, rezultatski neizvjesna i odlučena u trećem setu.

- Jako sam sretan zbog ove pobjede. Igrači su se nevjerojatno borili, a nismo mogli biti čak ni treći u skupini. Mogli smo jedino pobijediti Nizozemce koji su postavili najjači sastav. Igrao se nevjerojatan tenisa. Svaki meč je bio u tri seta. Nadam se da su svi uživali kao što sam ja uživao - rekao je izbornik hrvatske reprezentacije Vedran Martić koji je u nedjelju ostao i bez svog udarnog para pa je Duje Ajduković imao dvostruki debi, pojedinačno i u parovima, da bi na kraju doživio osjećaj donošenja pobjede reprezentaciji u Davis Cupu.

- O paru smo odlučili nakon singla, kad sam saznao da Dodig ima nekih problema s rukom i da bi radije preskočio. Nije dolazilo u obzir da Gojo igra još jedan meč, s obzirom na bolove u leđima, tako da je Duje bio najbolji izbor. To se i pokazalo. Pobijedili su stvarno vrhunski, svjetski par. To je strahovita pobjeda. Duje zna igrati parove, ali ih ne igra često. Mogu samo za njega naći riječi hvale.

I izbornik je ostao iznenađen kako je par Ajduković - Pavić nakon početnog traženja proradio protiv Wesleyja Koolhofa i Matwea Middelkoopa, dvojca s ogromnim iskustvom i kvalitetom.

- Znam da je Duje opasan na reternu, a odlično je servirao. Mate mu je dao par savjeta kako pokrivati mrežu i to je stvarno odlično funkcioniralo. Dobili su stvarno izuzetan par. Presretan sam, pobijedili smo Nizozemsku koja je igrala u najozbiljnije. Nizozemci su stvarno igrali kao da se odlučuje tko će proći dalje - rekao je izbornik, a potom se osvrnuo i na Ajdukovićev debi u pojedinačnom meču.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Duje je i u singlu stvarno igrao izvanredno. Mogao je pobijediti Van de Zandschulpa koji je bio Top 30 i nitko ga u dvorani ne želi vidjeti s druge strane mreže. Šteta što nije pobijedio u singlu, ali vratilo mu se u paru.

Posebna priča je Borna Gojo. U subotu se već pričalo da će propustiti nedjeljni nastup, jer ima problema s bolovima u leđima. Međutim, opet je stisnuo zube i izvukao iz sebe iznimnu razinu igre.

- Što treba reći o Goji? Popio je tabletu protiv bolova tijekom meča, jer je osjećao bolove u leđima, a vidjeli ste kako je igrao. Griekspoor je do ovog meča možda igrao i najbolji tenis ovaj tjedan i 24. je na rang-listi, a Gojo ga je uspio pobijediti. Ovo je stvarno velika pobjeda za nas.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Borbenost do krajnjih granica bila je glavna odlika hrvatske reprezentacije u kojoj su dvojica tenisača igrali svoje prve mečeve u Davis Cupu. Za suparnike su imali dvije reprezentacije koje su došle u najboljim sastavima, Nizozemsku i Finsku, te američku reprezentaciju koja je uz najbolji par imala i ponajbolje igrače za pojedinačne mečeve. Hrvatska je u takvoj konkurenciji bila ravnopravna u svakom meču.

- Iznenadili su me igrači koliko su se borili. Borna je možda bio i malo umoran u drugom i trećem meču, najsvježiji je bio u prvom. Time je pokazao koliko je kvalitetan igrač, s obzirom na to koje je pobjede ostvario. Šteta je što nismo uspjeli proći s ovakvim sastavom kakav smo imali, s mladim igračima. Stvarno je ispalo sve super i da su i Duje i Dino odigrali. Sad znaju što ih čeka u budućnosti. To su igrači na koje moramo računati. Vidjet ćemo što će biti s momčadi, kad će Marin (Čilić) početi igrati, kad će se Borna (Ćorić) vratiti, a evo imamo dva vrhunska igrača koji su pokazali da se mogu nositi s najboljima - zaključio je izbornik Vedran Martić.

Za Matu Pavića je današnja pobjeda bila važna, jer je do splitskog turnira za reprezentaciju isključivo pobjeđivao u paru s bivšim partnerom Nikolom Mektićem. U meču protiv Finske je s Ivanom Dodigom skinuo teret dotadašnjeg negativnog zajedničkog učinka u Davis Cup mečevima (0-5), a pod njegovim vodstvom je Ajdukoviću bilo lakše igrati.

- Duje je bio odličan. Odigrao je jako dobro u singlu, a i u paru. Pokušao sam mu pomoći savjetima tijekom meča i upalilo je. Sretan sam zbog momčadi, sretan sam i zbog njega što je mogao osjetiti kako je to pobijediti s reprezentacijom u susretu Davis Cupa. Velika je stvar što smo došli do ove pobjede - rekao je Pavić.

A Duje je kratko prokomentirao svoju prvu pobjedu za reprezentaciju.

- Kako sam izgubio singl na par milimetara, tako smo dobili parove. Eto, vratilo se. Dobar je osjećaj.

Iako su i izbornik i suigrači nahvalili njegov nastup, Ajduković ne misli da će tako brzo ponovno konkurirati za sastav, ali je uvjeren da će doći vrijeme kad će s Dinom Prižmićem biti glavni nositelj rezultatskog tereta u reprezentaciji.

- Borba za nametnuti se za ubuduće je možda još predaleko, jer je Marin tu koji će se vratiti, koji će i dalje biti jedan od najboljih igrača na svijetu. Tu je Ćora (Borna Ćorić) koji može igrati dugi niz godina i tu je Gojo koji može dobiti svakoga, tako da je to po meni još malo daleko. Ali, kroz neki duži period ćemo ja i Dino biti prva dva igrača i bit će sigurno dobra priča.

Nizozemska i Finska su u Splitu izborile put u Malagu i plasman u četvrtfinale, a u utorak će doznati suparnike u tim mečevima. Nizozemci mogu igrati protiv Srbije ili Italije, a Finci protiv Kanade ili Češke.

Hrvatski tenisači će nakon dvije vrlo uspješne godine, plasmana u finale 2021. i polufinale 2022., u studenom imati vremena za odmor i za početak priprema za novu sezonu. Izvjesno je da će Hrvatska biti u statusu nositelja za kvalifikacijski meč koji će biti odigran u veljači 2024. i u kojem će pobjeda donositi plasman među 16 najboljih reprezentacija koje će se natjecati u grupnoj fazi završnice Davis Cupa. Na taj je način Hrvatska i ove godine došla na završni turnir, pobijedivši Austriju u Rijeci.

Gdje će i protiv koga će igrati izabranici Vedrana Martića, bit će poznato 27. studenog, kad će u Malagi biti održan ždrijeb za kvalifikacije i izvučeno 12 parova. Pobjednicima tih mečeva na završnom turniru će se pridružiti pobjednik i finalist ovogodišnjeg izdanja te dvije reprezentacije koje će dobiti pozivnicu. Već nakon grupne faze natjecanja kandidata za pozivnicu ima napretek među onim reprezentacijama koje se nisu kvalificirale u četvrtfinale, poput Španjolske, Francuske, SAD-a...

Od potencijalnih suparnika prema sadašnjem Davis Cup renkingu, najopasnijom se doima Argentina i to iz dva razloga: radi se o reprezentaciji koju Hrvatska još nije uspjela pobijediti u četiri dosadašnja dvoboja, a Argentina bi u tom slučaju bila domaćin. Treća otegotna okolnost je putovanje s jednog kraja svijeta na drugi, jer su kvalifikacijski mečevi na rasporedu u tjednu iza Australian Opena.

Unatoč otužno praznim tribinama splitskih Gripa tijekom proteklog tjedna, Vedran Martić bi voio da reprezentacija u veljači ponovno bude domaćin.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Naravno da je pametno igrati doma. Ljudi su navijali za nas i za mene je atmosfera bila dobra. Najviše su propustili ljudi koji nisu došli, jer su igrali vrhunski igrači. Mislim da su uživali oni koji su došli. Bilo je što za vidjeti, mečevi su bili vrhunski.

Posjećenost dvoboja bila je tamna strana ove splitske priče. Svjetla strana je ono što su pokazali hrvatski tenisači. Pokazali su da ova reprezentacija ima budućnost.