Martinjak je opet pobijedio i iskazao poštovanje: Svaka čast, ovoliko ni UFC borci ne izdrže

Najbolji hrvatski borac u boksu bez rukavica, Marko Martinjak (35), nastavio je svoj impresivni pobjednički niz, ovoga puta pred domaćom publikom u Zaboku. U glavnoj borbi večeri na premijernoj priredbi CFL 1, "Marvelous" je u meču po pravilima ekstremnog boksa tehničkim nokautom u prvoj rundi svladao srpskog borca Mihaila Đokića.

'Još jedna kratka noć u uredu'

Martinjak je u Zaboku trebao boksati s Mathiasom Martićem, prvakom austrijske Vendette, no on je otkazao nastup zbog ozljede ramena. Kao zamjena je uskočio Mihailo Đokić, a Martinjak je uoči borbe, unatoč promjeni protivnika, bio pun samopouzdanja.

​- Što se tiče Đokića, pogledao sam neke njegove mečeve, mogu reći da je fizički jak i čvrst, ali sve je u mojim rukama. Mislim da će to biti još jedna vrlo kratka noć u uredu - najavio je Martinjak svoju borbu. Njegova se prognoza pokazala potpuno točnom.

Četiri nokdauna i prekid u prvoj rundi

Od samog početka meča, koji se odvijao s malim MMA rukavicama, Martinjak je nametnuo žestok tempo. Krenuo je silovito i desnim krošeom odmah uzdrmao Đokića. Iako je srpski borac pokazao nevjerojatnu hrabrost i nije se libio ući u otvorene razmjene, Martinjakova snaga i preciznost bili su na potpuno drugoj razini.

Nakon otprilike osamdeset sekundi borbe, Đokić se prvi put našao na podu nakon serije razornih udaraca. No, to je bio tek početak. Nevjerojatno čvrsti srpski borac ustajao se nakon svakog nokdauna, a Martinjak ga je tijekom prve runde rušio čak četiri puta.

Desetak sekundi prije kraja runde, činilo se da bi Đokić mogao preživjeti do pauze, no uslijedila je nova serija udaraca. Martinjak je protivnika pogodio toliko snažno da ga je zamalo izbacio iz ringa. Đokić je završio u konopcima, a sudac je bio prisiljen prekinuti meč kako bi ga poštedio težih ozljeda.

Potez kojim je zaradio naklon dvorane

Nakon što je proglašen pobjednikom, Martinjak je pokazao zašto nije samo velik borac, već i velik sportaš. Uzeo je mikrofon i, umjesto slavlja, odao priznanje poraženom suparniku na nevjerojatnoj izdržljivosti.

​- Mihailo, svaka ti čast, frende. Izdržao si batine kakve su mnogi bivši UFC borci u BKB-u 'popušili' nakon pola minute ili minutu. Svaka ti čast - poručio je Martinjak i zatražio od cijele dvorane glasan pljesak za hrabrog srpskog borca.

Kao kruna sportske večeri uslijedio je trenutak koji se rijetko viđa. Borci su razmijenili nacionalne zastave. Martinjak se fotografirao ogrnut srpskom zastavom, dok je Đokić pozirao s hrvatskom, poslavši snažnu poruku poštovanja koja je odjeknula regijom i brzo se proširila društvenim mrežama.