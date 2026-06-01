Martinjak se ispričao: Čovjek je konstantno provocirao, radilo se cijeli turnir protiv moje ekipe

Hrvatski borac u boksu bez rukavica, Marko Martinjak (35), izazvao je skandal u nedjelju na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu. Podsjetimo, Martinjak je bio predstavnik jedne ekipe koja je izborila finale, ali utakmica je bila prekinuta nakon što je Martinjak napao igrača Tomislava Mrkonjića iz protivničke momčadi.

Sve je počelo kao verbalni sukob, a situacija je eskalirala kada je Martinjak udario Mrkonjića glavom o glavu. Kao da to nije bilo previše, još ga je udario i loptom u leđa dok je ležao na tlu. Mrkonjiću je od udarca pukla arkada.

Martinjak se oglasio na društvenoj mreži Facebook ispod jedne objave u kojoj je ponudio svoju verziju priče.

- Evo da odgovorim. Čovjek je konstantno provocirao moje igrače, te u jednom trenutku utakmice svi su njegovi suigrači istrčali na teren protiv jednog našeg igrača koji je ujedno moj kum. Kada sam se ja počeo derati što glume, dotični mi se doslovno unio u lice, spominjao majku i rekao da sam pička, na što sam nažalost, vruće glave, reagirao tako kako jesam - objasnio je Martinjak.

Zagreb: Dvostruki svjetski prvak u bare-knuckle boksu, Marko Martinjak, održao konferenciju za medije

Dodao je kako je svatko priznao svoju grešku i da je Mrkonjić u dobrom stanju.

- Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, on za uvrede, ja za udarac glavom. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio. Cijeli turnir konstantno se radilo protiv moje momčadi, iako smo vidno deklasirali sve ostale svaku utakmicu - dodao je.