Obavijesti

Sport

Komentari 21
NAKON INCIDENTA

Martinjak se ispričao: Čovjek je konstantno provocirao, radilo se cijeli turnir protiv moje ekipe

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Martinjak se ispričao: Čovjek je konstantno provocirao, radilo se cijeli turnir protiv moje ekipe
Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, on za uvrede, ja za udarac glavom. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio, poručio je hrvatski borac

Admiral

Hrvatski borac u boksu bez rukavica, Marko Martinjak (35), izazvao je skandal u nedjelju na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu. Podsjetimo, Martinjak je bio predstavnik jedne ekipe koja je izborila finale, ali utakmica je bila prekinuta nakon što je Martinjak napao igrača Tomislava Mrkonjića iz protivničke momčadi.

Sve je počelo kao verbalni sukob, a situacija je eskalirala kada je Martinjak udario Mrkonjića glavom o  glavu. Kao da to nije bilo previše, još ga je udario i loptom u leđa dok je ležao na tlu. Mrkonjiću je od udarca pukla arkada.

Martinjak se oglasio na društvenoj mreži Facebook ispod jedne objave u kojoj je ponudio svoju verziju priče.

- Evo da odgovorim. Čovjek je konstantno provocirao moje igrače, te u jednom trenutku utakmice svi su njegovi suigrači istrčali na teren protiv jednog našeg igrača koji je ujedno moj kum. Kada sam se ja počeo derati što glume, dotični mi se doslovno unio u lice, spominjao majku i rekao da sam pička, na što sam nažalost, vruće glave, reagirao tako kako jesam - objasnio je Martinjak.

Zagreb: Dvostruki svjetski prvak u bare-knuckle boksu, Marko Martinjak, održao konferenciju za medije
Zagreb: Dvostruki svjetski prvak u bare-knuckle boksu, Marko Martinjak, održao konferenciju za medije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dodao je kako je svatko priznao svoju grešku i da je Mrkonjić u dobrom stanju.

- Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, on za uvrede, ja za udarac glavom. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio. Cijeli turnir konstantno se radilo protiv moje momčadi, iako smo vidno deklasirali sve ostale svaku utakmicu - dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je bio u braku s bivšom Playboyevom zečicom pa je otkrio da je homoseksualac
UŽIVO Transferi: De Bruyne nije zadovoljan statusom u Napoliju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: De Bruyne nije zadovoljan statusom u Napoliju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026