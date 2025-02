ANKETA Ivan Martinović je novi kapetan Hrvatske. Slažete li se s izborom Dagura Sigurdssona?

Otišao je onako kako to legende i zaslužuju. Domagoj Duvnjak se sa srebrnom medaljom oprostio od hrvatske reprezentacije koja se sada mora pripremiti za razdoblje nakon njega. Srećom, promjena neće puno biti, većina igrača u najboljim je godinama i spremni su ostati na vrhu svjetskog rukometa.

Kostur momčadi je tu, na izborniku Daguru Sigurdssonu je da uštima igru bez Igora Karačića i Duvnjaka te izabere nove lidere. A u ponedjeljak je s dočeka u Zadru odaslao poruku kako će Ivan Martinović biti novi kapetan.

- Martinović će biti novi kapetan, savršena je osoba za to, u najboljim je godinama, igrač svjetske klase. Počinje nova era i mislim da je on sjajan za to, pravi primjer svima. Vjerujem da će ga momčad slijediti. Veseo je i ležeran, ali i ozbiljan kada je riječ o momčadi. Jako sam sretan odabirom - kazao je izbornik.

Martinović se na ovome turniru isprofilirao kao najbolji igrač naše reprezentacije i lider koji motivira, bodri suigrače i ne libi se preuzeti odgovornost. No, na Svjetskom prvenstvu, nakon ozljede Duvnjaka, ispred njega je u hijerarhiji bio Luka Cindrić. On je trebao nositi kapetansku vrpcu, ali se i on ozlijedio pa je ona pripala Igoru Karačiću koji se naknadno priključio. On se umirovio, kao i Duvnjak, a iako je Cindrić i dalje tu, u najboljim godinama, izbornik se odlučio na Martinovića.

