Masovna tučnjava u NBA: Paul i Rondo krenuli šakama po faci!

LA Lakersi su u prvoj domaćoj utakmici nove NBA sezone ciljali na prvu pobjedu protiv Houston Rocketsa. To se na kraju nije dogodilo, ali svojoj turbulentnoj povijesti u zadnjem dvoboju dodali su još jedan incident.

Igrala se zadnja četvrtina, tenzije su bile visoke i odjednom - erupcija: Mladi Lakersov Brandon Ingram napravio je faul nad Jamesom Hardenom, ali suci su rekli da faul bio ranije. Nitko nije bio impresioniran takvom odlukom, a Ingram je onda odgurno Hardena.

Lance Stephenson je potom odveo Ingrama na stranu kako se ne bi dogodilo nešto gore, kad tamo - tučnjava. Rajon Rondo i Chris Paul počeli su se 'šakatati', a brzo su se priključili i ostali u naguravanju. Naravno, odmah se priključio i Ingram...

Kaos je na kraju zaustavilo osiguranje... Utakmica se nastavila nakon pet minuta, a na kraju su slavili Rocketsi 124-115. LeBron James je ubacio 24 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Ipak, bolji učinak na drugoj strani imali su Harden i Paul s kombiniranih 64 poena, 14 skokova i 15 asistencija.

This wasn't your typical NBA "Hooooooooooooooooooold me back!" situation. Guys actually went at each and threw hands. There are going to be mutiiple suspensions coming. Chris Paul. Rajon Rondo and Brandon Ingram are all getting some time off without pay for sure.