Masovna tučnjava u Ukrajini! Palili su i policijske automobile

Dvanaest huligana je uhićeno, među kojima sedam Francuza i jedan Nijemac, nakon masovne tučnjave uoči dvoboja Europske lige između Oleksandrije i Saint-Etiennea u gradu Lvivu, na zapadu Ukrajine.

Prema navodima policije, više od stotinu huligana se sukobilo u srijedu navečer na glavnom trgu Lviva. U neredima su ozlijeđena dva policajca, a dvoja policijska vozila su zapaljena. Još se ne zna koji je povod masovne tučnjave u kojoj je velik broj ljudi završio s ozljedama, a na kraju su i odvezeni u bolnicu.

At least 5 Frenchmen have been arrested in Lviv tonight after scuffles between St Étienne & FC Oleksandriya ultras broke out, according to Le Progrès. (🎬@FotoPyK) pic.twitter.com/MGIJcznbRy