Mate Biljarist doživio poniženje na Poljudu: 'Šuker mi to ne bi napravio. Uvijek sam bio u loži'

Na Poljudu se u subotu skupila krema ljudi iz javnog života. Utakmici između Hrvatske i Walesa (1-1) prisustvovali su bivši igrači, legende, uzvanici, političari, pjevači i glumci... No, ljudi su na Poljudu primijetili da nema Mate Lončara, poznatijeg kao Mate Biljarist.

Razlog je što nije uspio doći do ulaznice za ložu. Na običnu tribinu ne želi, kaže, jer bi to bila devalvacija.

- Nažalost, iz nekih tehničkih razloga samo znanih mom poznaniku gospodinu Kustiću nije mi uspio osigurati ulaznice za B ložu. Ustvari, dvije: za mene i za mog sina. Vjerojatno je bila veća potreba za neke druge ljude. Od 1973. godine, otkad pratim nogomet i Hajduka, uvijek sam bio u ložama - rekao je za Slobodnu Dalmaciju pa dodao:

- Očigledno se to nije moglo ispoštovati, makar je to Kustić obećao. Da je gospodin Šuker, to on bi mi to priuštio. Ostaje mi televizija. Na običnu tribinu ne mogu jer to bi bila devalvacija. Kada devalvira valuta, onda je to kolaps. To neću priuštiti nikome pa ni sebi.

Cijela situacija otišla je i korak dalje pa je na stranici ipetitions osvanula peticija pod nazivom "Hoćemo Lončara u ložama diljem svijeta".

Inače, riječ je o bivšem predsjedniku Hrvatskog biljarskog saveza i čovjeku koji tvrdi da je proputovao 110 zemalja diljem svijeta. Tijekom dugogodišnje ljubavi prema sportu upoznao je brojne sportaše s kojima se i fotografirao, a među kojima su Pele, Ronaldo, Carlo Ancelotti i drugi.

Početkom devedesetih je, kaže, bio na mečevima Gorana Prpića i Gorana Ivaniševića, 1993. je bio uz Branka Cikatića kada je pokojni 'hrvatski tigar' osvojio K-1 turnir, a svojevremno je bio i model Stephanu Lupinu. U Imotskom ga je čak posjetio i premijer Andrej Plenković.

Godinama posjećuje svečane lože stadiona diljem svijeta i Europe, a u nekoliko navrata je s ponosom isticao:

- Ja nemam ni dana radnog staža, a oduvijek živim na visokoj nozi.

