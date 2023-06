Matea Jelić i Marko Golubić bez medalje na Europskim igrama, u drami je izgubila i Ivana Arelić

Hrvatski predstavnici u taekwondou Matea Jelić, Marko Golubić i Ivana Arelić ostali su bez medalja na Europskim igrama u Krynici-Zdroju.

Kao što je svo troje naših predstavnika izgubilo polufinalne dvoboje, isto se ponovilo i u mečevima za broncu.

Najbliža medalji je bila najmlađa i najneiskusnija 20-godišnja Ivana Arelić, članica Oriona iz Sesveta, koja je doslovce u posljednoj sekundi izgubila broncu od Latvijke Jolante Darvide s 1-2 u rundama. Arelić je prvu rundu izgubila s 1-8, u drugoj je napravila čudesni preokret s 2-5, na 6-5, a u odlučujućoj s 3-1 sve do zadnje desetinke. Latvijka je izjednačila i zbog većeg broja bodova osvojila broncu.

Arelić je u polufinalu je s 0-2 u rundama izgubila od Čehinje Petre Stalbove, aktualne europske doprvakinje. Prije toga je izbacila brončanu sa Svjetskog prvenstva davne 2013. godine iskusnu Nijemicu Annu Lenu Froeming (2-0) i svetsku doprvakinju iz 2022 Grkinju Theopolu Sarvanaki (2-0). Za 20-godišnju Arelić je ovo drugo veliko natjecanje nakon što je na SP u Bakuu ove godine dogurala do 3. kola.

- Izgubila sam doslovce u zadnjim sekundama medalju u izjednačenoj borbi i teško sam to sam prihvatila. Sekunde su me dijelile od pobjede i medalje. Mogla sam izaći jer sam imala pravo na još jedan izlazak, ali to u zadnjim skeundama nisam napravila jer nisam imala kontrolu. Ipak, ulaskom u polufinale sam ispunila, valjda će mi se ovo negdje vratiti - kazala je Ivana, koja je na SP u Baku otišla putem crowfundinga.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Svjetski prvak iz Bakua Marko Golubić izgubio je broncu u dvoboju sa Španjolcem Danielom Quesadom s 0-4, 1-4. Golubić je na putu do polufinala svladao Šveđanina Mohammeda Chehadea (2-0) i Turčina Muhameda Yildiza (2-1).

- To je tako, nekad si gore, a nekad dolje, izgubiš dvije borbe za medalju. Ja sam isti Marko kao što sam bio početkom lipnja na Svjetskom prvenstvu, ali se nakupilo umora i ozljeda. U polufinalu sam naletio na svoju 'crnu mačku' Husića iz Bih, koji ima oružje za mene, a u finalu je Španjolac bio bolji. Ništa, u rujnu me čeka Grand Prix turnir i skupljanje bodova za Pariz - kazao je Golubić.

Aktualna olimpijska prvakinja i negdašnja najbolja sportašica Hrvatske Matea Jelić izgubila je od Talijanke Natalie D'Angelo s 1-2 u rundama. Jelić je dobila prvu rundu 8-3, no druge dvije je izgubila s 2-4 i 7-8.

Pred novinare Kninjanka nije htjela stati.

U kategoriji do 80 kg Matej Nikolić je izgubio u prvom kolu od predstavnika reprezentacije izbjeglica Kasda Mehdipourejada.

Hrvatski tekvondo zasad na Igrama ima dvije zlatne, srebro i broncu.