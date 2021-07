Singapurci dijele pravo bogatstvo svojim sportašima za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, Kosovari daju čak 100.000 eura, a koliko će dobiti naša zlatna Matea Jelić i brončani Toni Kanaet? Hrvatska je u tome segmentu na samom dnu.

Osim slikanja s političarima, brojnih obećanja i tapšanja po ramenu, naša zlatna taekwondoašica Matea će za uspjeh karijere na Olimpijskim igrama u Tokiju od Hrvatske dobiti 27.600 eura, što je oko 200.000 kuna.

Za srebrnu medalju, koju još nitko od naših sportaša nije osvojio, država će izdvojiti 17.300 eura, dok će brončani taekwondoaš Toni Kanaet dobiti 12.200 eura. Također, novčana nagrada sleti i na račun njihovih trenera. Treneru zlatnog olimpijca pripadne 22.600 eura, za srebro 12.200, a za broncu 9500 eura. I to je to od nagrada. Samom medaljom, Kanaet i Jelić osigurali su sportsku mirovinu, no ona će biti aktivna tek kada napune 45 godina.

Sami organizatori Olimpijskih igara ne dijele nikakve nagrade sportašima, sam nastup i medalja na Igrama su dovoljna nagrada i velika čast, no u tome segmentu trebala bi se isprsiti država svakog sportaša. Hrvatska se tu baš i nije proslavila.

Kada se usporedimo s regijom, tu smo na samom dnu. Zlatni srpski sportaši će za najsjajnije odličje dobiti 70.000 eura, za srebro, koje je osvojio streličar Damir Mikec 60.000 eura, a za broncu taekwondoašice Tijane Bogdanović 50.000, skoro duplo više od hrvatske novčane nagrade za zlatnu medalju.

Više se isprse i Crnogorci koji za zlato dijele 35.000 eura, srebro 30.000, a broncu 25.000 eura. Uspoređivati se tek ne možemo ni s Kosovom koje za zlatnu medalju izdvaja čak 100.000 eura! A tu svotu će nakon Tokija morati dvaput uplatiti jer su dva zlata osvojile judašice Gjakova i Krasniqi.

Ipak, nismo najgori. BiH nikada u povijesti nije osvojila olimpijsku medalju, a ako se to pak dogodi u Tokiju, medaljašu će pripasti tek 2300 eura, bez obzira na sjaj medalje.

U nagradama prednjači Singapur koji za zlatnu medalju izdvaja čak milijun eura, dok sportaši iz SAD-a dobiju 37.500 dolara za zlato, 22.500 srebro i 15.000 za broncu.

Možda ste očekivali basnoslovnu svotu za američke sportaše, ali SAD svake Igre osvoji uvjerljivo najviše medalja, a uz to i masovno ulaže u sport. Zato i imaju takve rezultate.