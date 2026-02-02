Matej Mandić: Hvala Bogu, dobili smo ono što smo tražili

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu nakon čega je uslijedio doček na Trgu bana Josipa Jelačića. Matej Mandić odlično je branio protiv Islanda, a na dočeku je podijelio svoje dojmove.

- Sve sad već mutno postaje malo, kad se slegnu dojmovi, kada sve ovo završi, ali bilo je jako lijepo. Borili smo se od početka do kraja svaku utakmicu i kad je išlo i kad nije išlo i mislim da nas je to krasilo tijekom ovog cijelog prvenstva - rekao je golman Hrvatske za HRT prije penjanja na pozornicu i dodao:

- Dobili smo što smo tražili, hvala Bogu, hvala ljudima koji su uspjeli ovo organizirati.