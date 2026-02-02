Sve sad već mutno postaje malo, kad se slegnu dojmovi, kada sve ovo završi, ali bilo je jako lijepo. Borili smo se od početka do kraja svaku utakmicu i kad je išlo i kad nije išlo, rekao je golman rukometne reprezentacije
GOLMAN HRVATSKE
Matej Mandić: Hvala Bogu, dobili smo ono što smo tražili
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu nakon čega je uslijedio doček na Trgu bana Josipa Jelačića. Matej Mandić odlično je branio protiv Islanda, a na dočeku je podijelio svoje dojmove.
- Sve sad već mutno postaje malo, kad se slegnu dojmovi, kada sve ovo završi, ali bilo je jako lijepo. Borili smo se od početka do kraja svaku utakmicu i kad je išlo i kad nije išlo i mislim da nas je to krasilo tijekom ovog cijelog prvenstva - rekao je golman Hrvatske za HRT prije penjanja na pozornicu i dodao:
- Dobili smo što smo tražili, hvala Bogu, hvala ljudima koji su uspjeli ovo organizirati.
