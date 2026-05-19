DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Par je u posljednjim godinama pronašao stabilnost, a Neymarova izabranica emotivnom je objavom čestitala dragom nakon što ga je Carlo Ancelotti uvrstio na popis putnika za Svjetsko prvenstvo.
"Ljubavi, vidjela sam i proživjela s tobom one teške dane, umor skriven iza tvog osmijeha, bolove koje si trpio u tišini i u našoj sobi, odricanja koja si napravio, vidjela sam kako nastavljaš i kad si bio iscrpljen," napisala je u početku emotivne poruke.
Dodala je: "Čak i onda kada je odustati izgledalo kao lakša opcija. Vidjela sam kako se dižeš nakon frustracija, napada, šala i senzacionalističkih naslova…
Cijeli ovaj proces za Neymara je bio izuzetno emotivan, a Biancardi je priznala kako je brinula zbog njega.
"Priznajem da sam se u mnogim trenucima ozbiljno brinula za tvoje psihičko stanje. Ali ti nikad nisi odustao od sebe, a ni mi, tvoja obitelj, tvoji roditelji, sestra, tvoj klub i tvoji prijatelji."
Bilo je mnogih koji su sumnjali.
"Vidjela sam i koliko je Brazil TRAŽIO TEBE! Bilo je dirljivo vidjeti koliko ljudi prepoznaju ono što su mnogi pokušavali izbrisati," dodaje Bruna.
Uvjerenija je nego ikad: "To mi je samo još više potvrdilo da je tvoja dosadašnja misija već jako dobro ispunjena i da je priča koju si napisao u nogometu već sada predivna."
Pred njom i Neymarom su sretni dani: "Sada počinje nova faza, možda ona koju si najviše čekao… "
Ističe da ništa nije slučajnost: "A ovaj poziv nije sreća. To je rezultat tvoje predanosti, vjere, truda, hrabrosti i ljubavi prema onome što radiš!"
Zaključila je: "Znam koliko za tebe znači nositi taj dres. Znam koliko si sanjao ovaj trenutak, koliko si puta radio u tišini da zaslužiš biti tamo… I sada je stiglo!"
Par je prošao kroz brojne turbulencije, a u srpnju 2025. su dobili drugo dijete, kćer Mel
Neymar i Biancardi nisu bili zajedno kada je Mavie rođena, ali su 2024. godine obnovili odnos.
Njih su dvoje zajedno odgajali kćer iako nisu bili u romantičnoj vezi, a sad su ponovno skupa unatoč okolnostima zbog kojih su prekinuli u 2023. godini.
Romantičnu vezu započeli su 2021. godine, ali su se neko vrijeme skrivali daleko od očiju javnosti. U siječnju 2022. otkrili su svoju vezu svijetu objavom zaruka, ali nekoliko mjeseci kasnije par je naišao na prvu prepreku.
Neymar je tada bio viđen u javnosti bez zaručničkog prstena, a navodno je prevario Biancardi.
Bili su razdvojeni nekoliko mjeseci, ali obnovili su vezu u siječnju 2023. godine. I sve se činilo sjajno, par je u travnju 2023. otkrio kako je Biancardi trudna.
Međutim, Neymar je u rujnu 2023. snimljen dok je strastveno plesao s dvije nepoznate žene. Nedugo zatim, par je opet prekinuo.
"Svjesna sam što se dogodilo i ponovno sam razočarana," napisala je Biancardi, koja je bila u kasnoj fazi trudnoće.
"S obzirom na moje stanje, trenutačno sam usredotočena isključivo na moju kćer. Neću razmišljati o drugim stvarima," tada je dodala.
Ipak, izgleda kako su Neymar i Bruna razriješili probleme i ponovno javno ističu svoju vezu.
Brazilcu je njezina podrška biti od velike važnosti.
Bruna Biancardi poznata je brazilska influencerka, a bavi se i modelingom.
Na Instagramu ima 14,5 milijuna pratitelja, a rođena je 1994. u Sao Paolu.
Biancardi je surađivala s poznatim brendovima poput Louis Vuittona, Off-Whitea i Balmaina.
Njezino bogatstvo, koje je stekla karijerom u modelingu, procjenjeno je na otprilike pet milijuna eura.
Biancardi je nedavno posvetila Neymaru dirljivu objavu na društvenim mrežama.
"Kroz koliko smo faza prošli, zar ne? Neke su bile dobre, neke baš i ne, ali sada razumijem da nas je sve to izvelo na ovaj put," napisala je i dodala...
"Jako sam ponosna na tebe, želim da ostaneš zaigrani dečko pun snova, ti si duhovit i poseban muškarac te partner."
