Dogodilo se u tri dana, bio je šok. Spremio sam stvari u tri kofera i otišao u Njemačku, priča nam hrvatski golman koji je ljetos napustio Zagreb i otišao u Magdeburg
Matej Mandić za 24sata o nadolazećem Euru: 'Ne brinite, Kuzmanović i ja bit ćemo pravi!'
Prije godinu dana proživljavao je najteže trenutke u karijeri. Zbog divljačkog ispada Miloša Kosa koji ga je udario šakom i slomio mu tri kosti u licu, Matej Mandić (23) propustio je Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igralo i u Hrvatskoj. Trebao je biti na terenu, sa srebrom oko vrata, ali umjesto toga, završio je na tribinama.
