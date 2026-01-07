Obavijesti

Sport

Komentari 1
EKSKLUZIVNO PLUS+

Matej Mandić za 24sata o nadolazećem Euru: 'Ne brinite, Kuzmanović i ja bit ćemo pravi!'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
Matej Mandić za 24sata o nadolazećem Euru: 'Ne brinite, Kuzmanović i ja bit ćemo pravi!'
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, grupa B, RK Zagreb - SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dogodilo se u tri dana, bio je šok. Spremio sam stvari u tri kofera i otišao u Njemačku, priča nam hrvatski golman koji je ljetos napustio Zagreb i otišao u Magdeburg

Admiral

Prije godinu dana proživljavao je najteže trenutke u karijeri. Zbog divljačkog ispada Miloša Kosa koji ga je udario šakom i slomio mu tri kosti u licu, Matej Mandić (23) propustio je Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igralo i u Hrvatskoj. Trebao je biti na terenu, sa srebrom oko vrata, ali umjesto toga, završio je na tribinama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora
Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema
EKSKLUZIVNO

Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema

Za neke je prijelome dovoljno i dva mjeseca da kost zacijeli, ali problem je ako su oštećeni i ligamenti, objašnjava cijenjeni ortoped

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026