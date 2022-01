Šestorica mladih igrača na posudbi u Hrvatskom dragovoljcu, četvorica u Orijentu. Rijeka ima silno velik broj svojih talenata na kaljenju u Prvoj i Drugoj HNL, a podmlađuje i svoju seniorsku momčad.

Stopersku je liniju ojačao 20-godišnji Sava Čestić, a ni desni branič i zadnji vezni u dolasku neće imati više od 22-23 godine.

Goranu Tomiću za proljetni dio nikad neizvjesnije HNL u kadru su: golmani Labrović (22) i Zlomislić (23); obrambeni igrači Smolčić (21), Čestić (20) i Braut (20); veznjaci Liber (21), Selahi (22), Čerin (22), Lepinjica (22); ofenzivci Ampem (23), Abass (23), Vuk (22) i Bušnja (22).

Na trećem pripremnom istrčavanju posebno se istaknuo Međimurec koji je već sedam godina Riječanin - Matej Vuk. Dva komada slovenskoj Gorici. Jedan iz penala, jedan u kontri pored zbunjenih protivničkih stopera.

I dečko je, naravno, zadovoljan. Ali: klasično riječki. 'Drago mi je što sam zabio, moje je da radim, slušam trenera i čekam priliku'... Sa ostalih HNL adresa grme bombastične najave, a iz Rijeke koja je već cijelo jedno desetljeće uvjerljivo drugi klub u Hrvatskoj: staloženost i skromnost dobro odgojene djece.

- A što da vam kažem, valjda smo takvi - smije je Vuk u razgovoru za 24sata.

- Jednostavno nemamo taj karakter da se guramo preko medija, da urlamo preko portala i novinskih redaka. To je Rijeka. Šuti i radi, a ono što znaš pokaži: na terenu.

Zabili ste dva gola, na vašim je pozicijama konkurencija jaka (Murić, Ampem, Abass, Vučkić, Bušnja...), ali nakon sedam i pol godina u Rijeci i tri posudbe (Inter, Sered, Istra) valjda je vrijeme za veću minutažu u startnih 11?

- Je, slažem se s vama, samo... Minutaža se ne zaslužuje stažom u klubu i brojem posudbi nego onime što se pokaže na treningu i utakmici ako dobiješ šansu. Trener je jedini koji odlučuje i to je jedino ispravno. Normalno da sam se nadao većoj minutaži još jesenas, posebno nakon dobre sezone u Istri (*bio je najbolji strijelac Puljana, nap.a.), ali u životu se često stvari ne odvijaju onako kako se nadamo i želimo. I da, nadam se već u narednoj polusezoni biti važniji, bitniji kotačić u tom našem riječkom stroju - priča Matej pa dodaje:

- Apsolutno vjerujem u sebe, nadam se da će doći mojih 5 minuta, ali neću se bahatiti preko novina. Ja znam da mogu, ne moram o tome i javno govoriti, neće mi priča donijeti ništa. Znam i da predsjednik često izjavljuje 'Vrijeme je za mlade' i ima nas, ali ne mogu igrati samo mladi, ne možemo svi u prvih 11.

Trofeji se u Rijeci spominju skoro pa sramežljivo. Je l' vas u klubu tuku ako spomenete da možete na naslov i po kup?

- Normalno da se nadamo i vjerujemo u sebe. Konkurentni smo za oba trofeja, to se vidi na tablici, ne moramo to ponavljati kroz medije. Osvajalo se u Rijeci trofeje do sada, osvajat će se opet. Posebno smo si u kupu imamo stvorili jako dobru situaciju. Prvenstvo je dugačko i još je daleko rasplet, vidjet ćemo gdje ćemo biti uoči same završnice, ali kup... Još samo dvije tekme do trofeja. To je velika šansa.

Rođen u Čakovcu, ali od 14. godine u Rijeci.

- Već sam i Riječanin, da! Ma vrhunski mi je tu. Puno prijatelja, divan kraj. K'o doma sam. Još da se ustalim u momčadi i to bi onda bilo baš idealno.

Tko je prirodni lider svlačionice?

- Neću govoriti o vođi nego o uzoru. Josip Drmić nam je svima najbolji mogući primjer i putokaz. Sve je prošao, a uvijek je prvi na treningu, najviše 'grize', željan rada, gladan pobjeda... Idealan suigrač za učiti o njega.

Najdraža pozicija?

- Lijeva polušpica ili 'desetka', od najmanjih nogu sam svojoj momčadi najviše od koristi kad sam na tim pozicijama.

S češkim 1. FC Slovácko odigralo se 1-1, u srijedu protiv Triglava iza zatvorenih vratiju stadiona pa... Počinje HNL. Prvo proljetno kolo i: Dinamo - Rijeka!

- Sad svi gledaju prema tom gostovanju jer je to derbi i jer nas čeka jaki Dinamo, ali: to je tek prva u nizu. Oni su najjača momčad HNL-a i dobar rezultat sigurno bi bio vjetar u leđa, ali ima još jako puno do kraja. Nema manje ili više bitne utakmice, treba ići: pobjedu po pobjedu - rekao nam je na kraju Matej Vuk.

Riječki Međimurec, dečko koji sanja veću minutažu u Rijeci i - trofeje s Rijekom.