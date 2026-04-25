Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBRODOŠAO NATRAG

Mateo Kovačić zaigrao u prvih 11 nakon gotovo godinu dana i odmah oduševio! Evo brojki

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Ovo je Kovačiću bio četvrti nastup ove sezone, ali hrvatski veznjak bit će od pomoći "građanima" u finišu sezone u kojem se City bori za naslov prvaka Engleske

Admiral

Manchester City je pobijedio Southampton 2-1 nakon preokreta u polufinalu FA kupa, a Mateo Kovačić zaigrao je od prve minute za momčad Pepa Guardiole. Hrvatu je to prvi nastup u prvoj postavi "građana" nakon dugo, dugo vremena. 

Konkretno, Kovačić je posljednji put nastupio u početnom sastavu Cityja 20. svibnja 2025. protiv Bournemoutha, dakle prije 11 mjeseci! U toj je utakmici veznjak "vatrenih" asistirao za gol i dobio crveni karton, ali nakon toga su počeli problemi. 

Ovu je cijelu sezonu proveo praktički "izvan pogona" zbog ozljede Ahilove tetive, a oporavak je bio dug i naporan. Ipak, protiv Southamptona je pokazao da je klasa i dalje neupitna. 

Foto: Sofascore za 24sata

Hrvat je u 58 minuta igre ostvario 56 točnih dodavanja od 64 upućena (88 posto), dodao točno dvije od četiri upućene duge lopte, jednom pucao na gol, ostvario jedno ključno dodavanje, oba driblinga su mu bila uspješna, a u obrani je osvojio šest lopti. SofaScore mu je dao ocjenu 7,5 i samo su Jeremy Doku (10) i Nico Gonzalez (8,6) dobili više od Cityjevih igrača! 

Ovo je Kovačiću bio četvrti nastup ove sezone, ali hrvatski veznjak bit će od pomoći "građanima" u finišu sezone u kojem se City bori za naslov prvaka Engleske. 

FA Cup - Semi Final - Manchester City v Southampton
Foto: Paul Childs/REUTERS

Southampton je poveo golom Azaza u 79., ali City je preokrenuo preko Dokua (82.) i Gonzaleza (87.) i plasirao se u finale gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Chelsea - Leeds United. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'
EKSKLUZIVNO: GORAN RAČKI

Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'

Ivica je super, ali s obzirom na okolnosti... Zahvalili smo se i ocu i sestri Filipa Zubčića. Ako žele, mogu nastaviti raditi s Filipom volonterski. Pavlek? Govorio je da novca nema i da štedimo, kaže Goran Rački
FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima
TALIJANSKA ZAVODNICA

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima

Marialuisa Jacobelli je talijanska sportska novinarka kojavodi emisije Lige prvaka. Trenutačno radi za Sport Mediaset, dok se prije toga s utakmica javljala za DAZN. Uz novinarsku karijeru, Marialusia je i model
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026