Mateo Kovačić zaigrao u prvih 11 nakon gotovo godinu dana i odmah oduševio! Evo brojki

Manchester City je pobijedio Southampton 2-1 nakon preokreta u polufinalu FA kupa, a Mateo Kovačić zaigrao je od prve minute za momčad Pepa Guardiole. Hrvatu je to prvi nastup u prvoj postavi "građana" nakon dugo, dugo vremena.

Konkretno, Kovačić je posljednji put nastupio u početnom sastavu Cityja 20. svibnja 2025. protiv Bournemoutha, dakle prije 11 mjeseci! U toj je utakmici veznjak "vatrenih" asistirao za gol i dobio crveni karton, ali nakon toga su počeli problemi.

Ovu je cijelu sezonu proveo praktički "izvan pogona" zbog ozljede Ahilove tetive, a oporavak je bio dug i naporan. Ipak, protiv Southamptona je pokazao da je klasa i dalje neupitna.

Foto: Sofascore za 24sata

Hrvat je u 58 minuta igre ostvario 56 točnih dodavanja od 64 upućena (88 posto), dodao točno dvije od četiri upućene duge lopte, jednom pucao na gol, ostvario jedno ključno dodavanje, oba driblinga su mu bila uspješna, a u obrani je osvojio šest lopti. SofaScore mu je dao ocjenu 7,5 i samo su Jeremy Doku (10) i Nico Gonzalez (8,6) dobili više od Cityjevih igrača!

Ovo je Kovačiću bio četvrti nastup ove sezone, ali hrvatski veznjak bit će od pomoći "građanima" u finišu sezone u kojem se City bori za naslov prvaka Engleske.

Southampton je poveo golom Azaza u 79., ali City je preokrenuo preko Dokua (82.) i Gonzaleza (87.) i plasirao se u finale gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Chelsea - Leeds United.