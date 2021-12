Dvadesetšestog listopada posljednju je utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac i veznjak Chelseaja, Mateo Kovačić. Taman uoči najvažnijeg (Malta, Rusija) kvalifikacijskog ciklusa Kova je na treningu 'plavaca' ozlijedio tetivu, a kasnije se i zarazio koronom zbog čega je propustio ukupno 13 utakmica!

Ozljeda i virus napokon su iza njega, Mateo je spreman za veliki povratak! A kako stvari stoje, mogao bi zaigrati već u nedjelju protiv Wolvesa, i to od prve minute! Barem ako je vjerovati riječima menadžera Chelseaja, Thomasa Tuchela.

- Jorginho i Loftus-Cheek su upitni, ne znamo hoće li moći igrati. Možda ćemo započeti s Kanteom i Kovačićem. Je li to pošteno? Ne. Je li to izvedivo? Ne znam, ali možda ćemo to morati napraviti jer tko će drugi igrati? Moguće je da ćemo biti prisiljeni raditi lude stvari kakve inače ne radimo - rekao je njemački stručnjak.

Inače, Kova je ove godine fenomenalan u Premiershipu. U devet nastupa, upisao je čak pet asistencija uz jedan pogodak.

Podsjetimo, čak pet premierligaških utakmica 18. kola odgođeno je zbog proboja koronavirusa unutar klubova, no među njima nije ona Chelseaja, koji je u prošlom kolu kiksao (1-1) protiv Evertona na Stamford Bridgeu pa sada zaostaje za vodećim Manchester Cityjem četiri, a drugoplasiranim Liverpoolom tri boda.