Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša kratko je reagirao na napise o tobožnjoj prijetnji Svjetske antidopinške agencije (WADA), koja bi mogla suspendirati hrvatski sport zbog nepostojanja neovisne antidopinške agencije u našoj zemlji.

- To je stara stvar, nešto što već znamo. Činjenica je da su neovisne antidopinške agencije dominantni organizacijski oblik u svijetu pa bi bilo poželjno da i mi imamo takvu agenciju. No, jednako tako je i činjenica da od same institucionalne forme Wadu više zanima suština djelovanja po tom pitanju, znači pridržavanje pravila i antidopinškog Kodeksa. Što se tiče broja korisnika nedopuštenih sredstava i općenito borbe protiv dopinga u sportu, Hrvatska se jako dobro nosi s tim problemom. Naši djelatnici rade vrlo korektno i na međunarodnim natjecanjima koje organiziramo, i u domaćim okvirima. Zato ne vidim da nam prijeti nekakva opasnost, a Wadini inspektori u prosincu su dobrodošli - kazao je čelnik HOO-a.

Inače, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša već je u drugom mandatu član Osnivačkog odbora (Foundation Board) Svjetske antidopinške agencije. Kao predstavnik Svjetskog udruženja nacionalnih olimpijskih odbora (ANOC) prvi put je izabran 4. studenoga 2016., a reizabran je 7. studenoga 2019. u Katowicama.

Osnivački odbor Wade najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja ove neovisne međunarodne organizacije, a broji ukupno 38 članova koji predstavljaju dionike olimpijskog pokreta te vlada. Olimpijski pokret zastupa 18 članova, od toga po četiri predstavnika Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), ANOC-a i Komisije sportaša MOO-a, tri predstavnika Udruženja federacija ljetnih olimpijskih sportova te po jedan predstavnik Sportaccorda, Udruženja federacija zimskih olimpijskih sportova i Međunarodnog paralimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Svjetske antidopinške agencije (WADA) je 37-godišnji Poljak Witold Banka.