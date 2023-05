Matić dobila priliku za broncu na SP-u, Cvjetko ispala u 3. kolu

Hrvatska džudašica Barbara Matić nije uspjela obraniti naslov svjetske prvakinje u kategoriji do 70 kilograma na SP u Dohi, ali će ipak imati priliku boriti se za brončanu medalju u finalnom bloku, dok je svjetska doprvakinja u istoj kategoriji Lara Cvjetko ispala ranije od očekivanja.

Matić, koja je lani u finalu SP u Uzbekistanu svladala Cvjetko, bila je kao nositeljica bila slobodna u 1. kolu. Potom je svladala je Aleksandru Samardžić iz BiH, pa Nizozemku Kim Polling da bi u četvrtfinalu bila bolja od Britanke Katie-Jemime Yeats-Brown. U polufinalu je 20 sekundi prije kraja borbe pala na wazari protiv Japanke Saki Niizoe koja je zadržala tu prednost do kraja borbe.

Foto: Gabi Juan/EJU

U finalnom bloku Matić će do bronce morati preko Venezuelanke Elvismar Rodriguez koja je ranije izbacila Cvjetko. Ovo će im biti treći susret, posljednji put su se susrele 2019. godine, a rezultat je 2-0 za Rodriguez. I Cvjetko je u 1. kolu bila slobodna, u 2. kolu svladala je Tajvanku Yu-Jung Liao da bi joj u 3. kolu presudila iskusna Rodriguez. Nedugo nakon prve minute borbe Rodriguez je povela borbu wazarijem, Cvjetko se pokušavala vratiti u borbu, čak je natjerala suparnicu na dvije opomene, no pred sami kraj borbe pada na drugi wazari te završava svoj nastup u Katru.

- Dobro sam se osjećala cijeli dan, pokušala sam staviti što manje pritiska na sebe da radim čim bolji džudo i pokažem najbolje od sebe. Prvu borbu sam zadovoljna, drugu borbu sam prerano sam pala na taj wazari, znala sam da će me na to kontrirati. Ne znam, po meni puno lošije nego što ja mogu i moram. Radila sam greške, prvo to što sam pala, drugo nisam išla raditi pritisak da protivnica dobije treću opomenu, nisam to napravila, trudila sam se ići na bacanje, nije bilo dovoljno i to nije to. Moram dalje raditi, moram se truditi. Znam da mogu, znam da ima puno dobrih cura, znam da mogu svaku pobijediti, a sad moram raditi dalje na svom judu, na glavi, na svemu da mogu ponavljati rezultate, da ne budu samo slučajni nego kontinuirani - kazala je Cvjetko.

