Matić: San koji sam dosanjala! Pucalo se u Zagrebu, a što li će tek biti kad dođem u svoj Split

Prva, povijesna medalja za hrvatski judo, olimpijska, prva zlatna u Parizu. Presretna sam i nisam svjesna svega. Drago mi je da zbog obitelji koja je bila tu, rekla je Barbara Matić (29), zlatna hrvatska judašica iz Pariza koja je zaokružila fantastičnu karijeru i dodala olimpijsko zlato svjetskom i europskom naslovu u kategoriji do 70 kilograma.

- Nisam se htjela opterećivati da su to Olimpijske igre. Dobro sam otvorila dan i poslije je sve bilo lakše - dodala je Barbara za HRT.

Nakon što je kao prva nositeljica propustila prvo kolo, redom su padale Talijanka Kim Polling, Španjolka Ai Tsunoda Roustant, Nizozemka Sanne van Dijke i Njemica Miriam Butkerkeit.

- Protiv Miriam sam imala jedini poraz ove godine, sad smo ga naplatili. Povela sam zahvatom, falile su dvije sekunde da bude i kraj meča. Izdržala sam do kraja, dobila jednu kaznu, ali to je u redu i tako se to radi, i pobijedila - rekla je Matić koja nije mogla sakriti osmijeh s lica:

- Prvi osjećaj nakon zlata? Samo ruke u zrak, sreća, veselje i to je to.

U karijeri je osvojila nevjerojatnih 28 medalja.

- Nisam znala za sve te podatke, ovo je san koji sam dosanjala. Da je bila bilo koja medalja bila bih zadovoljna. Zlatna je i nemam što komentirati.

Ha, ipak ima. Kako se osjeća kao olimpijska pobjednica?

- Pitajte me za koji dan, nemam taj doživljaj.

Kako se probudila, kako je išao dan?

- Super, budilica me probudila i to je najbitnije, haha. Kim je imala bolji skor protiv mene (6-1, op.a.), borile smo se i na SP-u lani, bilo je jako bitno da sam pobijedila, više u glavi. Znala sam da sam out ako izgubim i da nema popravne šanse. Lako sam to riješila. Tsunoda je bila neugodna, svake naše borbe išle su na zlatni bod ili kazne. Protiv Nizozemke se dugo nisam borila, dobro sam odradila borbu, nije imala ozbiljniji napad. Tsunoda je bila najteža protivnica, otišlo je na zlatni bod, a ostale sam uspjela baciti.

Kakve su reakcije u domovini?

- Čula sam komentare da se pucalo u Zagrebu nakon što sam ušla u finalu, da su ljudi izlazili iz kuća. Toplo mi je oko srca, a ni ne znam kako će biti u Splitu, vidjet ćemo. Hvala svima što su me gledali, nadam se da ste zadovoljni - zaključila je.

