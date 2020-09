Matutinović zbog problema sa srcem napustio Španjolsku...

<p>Hrvatski vaterpolo trener<strong> Dragan Matutinović</strong> (66), koji je početkom mjeseca preuzeo vođenje španjolskog kluba CN Alhambre, morao je napustiti Španjolsku zbog problema sa srcem te se vratiti u Split na liječenje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Trenirao je našu momčad tjedan dana, no onda je osjetio probleme sa srcem, imao je aritmiju (nepravilan rad srca) pa je morao otići u Split na liječenje -c rekao je u petak Pío Salvador Aguirre, predsjednik CN Alhambre, u telefonskom razgovoru za Hinu.</p><p>Matutinović je sa srčanim problemom došao iz Hrvatske 1. rujna u Granadu gdje je s trećeligašem CN Alhambrom potpisao ugovor na dvije godine uz mogućnost produženja suradnje. Ponio je lijekove no nisu bili dovoljni.</p><p>- On je sada stabilno, oporavlja se doma u Splitu. Nadamo se njegovom povratku, kada se opet napuni energijom. Ne znamo kada će to biti, nadamo se u studenom, no najvažnije je da on bude zdravstveno dobro i uopće spreman za treniranje momčadi - izjavio je Aguirre.</p><p>Zasad je nepoznato hoće li Matutinović, prvak Europe sa splitskim POŠK-om iz 1999. godine, moći nastaviti s trenerskim poslom koji izaziva povišene emocije. U petak nije bio dostupan za komentar. Ugovor s CN Alhambrom ostaje na snazi. Matutinović je napustio ekipu uoči ključne utakmice jer će CN Alhambra 2. listopada u Madridu igrati utakmicu protiv Olivar de Zaragoze za ulazak u drugu španjolsku ligu.</p><p>- Bio je ovo hladan tuš za momčad - istaknuo je Aguirre koji će umjesto Matutnovića sjesti na klupu.</p><p>- Dragan nam je bio jako bitan jer nam je ovo ključni dvoboj, čitav naš projekt bazira se na ulasku u drugu ligu ove sezone - dodao je Aguirre.</p><p>Postojala je mogućnost da u momčad dođu i dvojica hrvatskih igrača, od kojih je jedan Matutinovićev sin, no to je zasad zaustavljeno. CN Alhambra, osnovana 2012. godine, namjerava izaći iz okvira južne pokrajine Andaluzije na nacionalnu razinu. Zato je još u srpnju bila dogovorila s Matutinovićem njegov dolazak 1. rujna.</p><p>- Tražili smo osobu s kojom bi smo mogli napraviti veliki iskorak. Cilj nam je za nekoliko sezona igrati prvu španjolsku ligu te sam uvjeren da ćemo to i ostvariti - rekao je Aguirre.</p><p>- U proteklih sedam godina, od osnutka, napravili smo velike stvari, osvajali trofeje i napredovali. Sada također želimo imati i svoj vlastiti bazen u Granadi - dodao je.</p><p>Matutinović je bio slobodan jer je u svibnju napustio klupu moskovskog Dinama kojeg je bio preuzeo u studenom 2019. godine. Projekt u Granadi bio mu je novi izazov u karijeri.</p><p>Matutinović je poznat u Španjolskoj jer je kao trener njene reprezentacije postigao prve velike međunarodne uspjehe uključujući osvajanje srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Perthu 1991. godine te na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. Vijest o njegovom dolasku u mladi klub iz Granade, grada koji nije poznat po vaterpolu, bila je snažno odjeknula u španjolskim medijima. Matutinovića i Aguirrea je spojio Daniel Ballart, bivši španjolski reprezentativac koji je prije 28 godina s Matutinovićem osvojio srebro u Barceloni.</p><p>- Sada, nažalost, bez Matutinovića moramo izboriti ulazak u drugu ligu. Vjerujem da ćemo pobijediti jer se dobro pripremamo za taj susret u Madridu - napomenuo je Aguirre. Vaterpolo natjecanja u Španjolskoj bila su prekinuta zbog koronavirusa sredinom ožujka.</p><p>Zbog širenja virusa doigravanje se neće igrati na dvije utakmice doma i u gostima, nego samo jedna na neutralnom terenu u Madridu. Vaterpolisti CN Alhambre počeli su trenirati tek 1. rujna, baš kao i ostale momčadi koje se bore za ulazak u viši rang, jer je sve bilo zaustavljeno zbog koronavirusa.</p><p>- Dotad su vježbali doma, plivali na plaži... - rekao je Aguirre.</p><p>- No očekujemo pobjedu. A onda i Matutinovićev povratak, kako bi smo nastavili s našim projektom - poručio je.</p>