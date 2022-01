Hrvatska futsal reprezentacija pobjedom protiv Poljaka otvorila je Euro u Nizozemskoj. Izabranici Marinka Mavrovića slavili su s 3-1 za prvo slavlje Hrvatske na Euru nakon 2012. kada smo bili domaćini i u grupi dobili Rumunjsku i Češku nakon čega smo poslije produžetaka izbacili Ukrajince, da bi potom izgubili od Rusa u polufinalu, a na koncu i Talijana za broncu.

- Čestitke našim igračima. To je prva pobjeda nakon deset godina u regularnom dijelu. Bila je to jako teška i iscrpljujuća utakmica. Prvo smo poluvrijeme odigrali jako dobro s fantastičnim golom Horvata, ali su nam Poljaci u drugom dijelu stvorili puno šansi, nametnuli se s posjedom lopte. To je mentalni pad u igri na kojem moramo poraditi jer nas čeka favorit skupine, Rusije. Bilo je jako bitno osvojiti tri boda što znači da smo živi do posljednje utakmice u grupi i sve je u našim rukama - rekao je Marinković.

Hrvatska će u utorak (25. siječnja) igrati protiv jednog od favorita za osvajanje naslova na Euru, protiv momčadi koja se u prvom kolu poigrala sa Slovacima, odnosno odradila lakši trening, a utrpali su mrežu Slovacima do vrha (7-1).

- Rusija je jedan od favorita za osvajanje prvenstva. Sigurno da se nećemo predati, proširit ćemo roster malo. Novak nije igrao drugo poluvrijeme. Nadam se da ćemo ubrzo riješit njegov problem ili se okrenuti drugim opcijama. Mi ćemo izaći s maksimalnom željom da dobijemo tu utakmicu, ali s maksimalnim respektom prema Rusima. Zašto ne bismo bili prvi u skupini. Probat ćemo pobijediti - rekao je hrvatski izbornik pa nastavio:

- Atmosfera? Kad se pobjedi onda je sve super. Živi smo do posljednje utakmice. Imaš šansu za prolaz u četvrtfinale. Zamislite da smo izgubili pa da sad idemo na Ruse, atmosfera bi bila katastrofa. Nadam se da ćemo biti iz utakmice u utakmicu sve bolji.

Za pobjedu Hrvatske uvelike je zaslužan igrač Olmissuma, Matej Horvat, koji je na spektakularan način doveo futsal 'vatrene' u vodstvo. Prvo je na desnoj strani uz aut liniju prošao jednog poljskog igrača, došao do poljskog gola, zarolao loptu i poslao na pod golmana i igrača pa rabonom poslao loptu u mrežu. Poslao ih je po ćevape, a usput su malo i počistili parket. Maestralan potez hrvatskog majstora koji je odmah Europi pokazao što to Hrvatska može i zna. Jedan od najboljih golova turnira. Već sada možemo sa sigurnošću reći.

- Jako mi je drago da sam zabio taj gol i da sam pomagao na taj način. Najbitnije je da smo pobijedili i da smo otvorili turnir s tri boda. Nekoliko sam puta tako zabio, ali nikad na Euru - rekao je Horvat pa nastavio:

- Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme, a u drugom smo dijelu kao da smo se zadovoljili tim rezultatom i nismo zadovoljni kako smo odigrali drugo poluvrijeme, ali najbitnije je da smo odigrali jako dobru obranu i pobijedili.

Kakva su očekivanja u preostalim utakmicama skupine?

- Ne možemo reći da je netko nekoga lako dobio. Rusija je favorit skupine, a Slovačka je nominalno slabija, no neće nam biti lako ni protiv njih.