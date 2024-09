Mavrović najavio početak SP-a: 'Osjećamo pozitivnu tremu, a naš je cilj proći u osminu finala'

Hrvatska futsalska reprezentacija u subotu od 12 sati utakmicom protiv Tajlanda u Bukhari otvara nastup na Svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu. Izabranike Marinka Mavrovića u skupini B još očekuju nastupi protiv Brazila (17. rujna) i Kube (20. rujna).

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:47 Marinko Mavrović slavlje futsal hrvatske reprezentacije | Video: HNS

Bit će to prvi nastup hrvatske futsal reprezetacije na Svjetskom prvenstvu nakon 24 godine. Hrvatski igrači futsala do sada su samo jednom sudjelovali na Svjetskom prvenstvu i to 2000. u Gvatemali ispavši u drugom krugu natjecanja.

- Vjerujem da je momčad spremna za izazove koji nas očekuju. Jako dobro smo radili, na priprema odradili sve što je zacrtano da bismo se u prvoj utakmici protiv Tajlanda pokazali u najboljem svjetlu. Tajland, za razliku od nas, ima veliko iskustvo igranja na svjetskim prvenstvima s obzirom na to da su ostvarili plasman na sedam posljednjih svjetskih smotri. Nama je, s druge strane, ovo prvi nastup poslije 24 godine. Među igračima se osjeća pozitivna trema, spremni smo za sve ono što nas čeka - kazao je izbornik Marinko Mavrović za HNS.

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mavrović je naglasio kako je riječ je o reprezentaciji koju zadnjih dvadesetak godina vode vrhunski strani treneri.

- Za ljude koji slabije prate futsal Tajland je svakako nepoznanica, ali riječ je o reprezentaciji koju zadnjih dvadesetak godina vode vrhunski strani treneri. Danas je to Rodrigo koji je kao trener i izbornik imao velikih uspjeha na klupskoj i reprezentativnoj razini, vodio je, između ostalih, reprezentaciju Japana s kojom smo imali prilike igrati. Dakle, znamo sve o njegovom načinu rada i planu igre - rekao je hrvatski izbornik.

Foto: Luka Stanzl

Otkrio je i kakvu Hrvatsku možemo očekivati u sutrašnjoj utakmici.

- Poslije svega što smo prošli da bismo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, a potom odradili i pripreme, sve stane u tu utakmicu s Tajlandom koja nam je izuzetno značajna. Riječ je o izravnom okršaju za drugo mjesto u skupini koje vodi u drugi krug natjecanja - rekao je i dodao:

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Naravno da ćemo i protiv Brazila nastojati ostvariti što bolji rezultat, iako smo svjesni da su oni najveći favoriti u skupini. Znamo što nas čeka. Imamo čast, privilegiju, ali i obavezu biti mentalno, fizički i taktički na našoj najvećoj mogućoj razini, nadam se da će tako i biti - poručio je Mavrović dodavši:

- Pokušat ćemo proći skupinu, dočekati utakmicu u osmini finala u kojoj je sve moguće.

Prijenos utakmice je na HRT-u 2.