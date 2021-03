Mike, tu sam, spreman sam, samo reci kad i gdje!

Ozbiljna je to lica izrekao Željko Mavrović (52), dok se s poznate irokezice cijedio znoj. Da, Šaka sa Srednjaka vraća se u ring!

- Dva su važna faktora: već deset mjeseci sam u punom treningu, vježbam i s Ivanom Miličevićem, koji je radio i s Dinamovim nogometašima, dok mi je boksački trener Vlado Božić. I na sparinzima smo vidjeli da mi dečki od 25, 30 godina ne mogu ništa - objašnjava Željko.

U redu, u formi ste, ali odakle ideja da se baš vratite mečevima?

- Mike Tyson je pokazao da i dalje postoji interes za nama, borcima iz 90-ih. Njegov mu je meč s Royom Jonesom Juniorom donio deset milijuna dolara, a sad je u pregovorima s Evanderom Holyfieldom, kojem je i 25 milijuna malo! Otvorio nam je tu mogućnost i pokazao da postoji velik interes ljudi da vide gdje su danas ti popularni borci iz 90-ih i 2000-ih, gdje smo i što možemo s 50 i više godina - objasnio je pa 'piknuo' Mikea:

- On je rekao da je novac od borbe s Jonesom dao u humanitarne svrhe... lijepo to zvuči, ali je zapravo pokrio svoj dug državi.

Mavrović govori odmjereno, ali i samouvjereno.

- Ja sam dio te ekipe, moji promotori kontaktirali su Tysonove nakon moje borbe s Lewisom, a kad se on drugi put vratio iz zatvora. No, procijenili su da sam ja preagresivan i da bih mu bio zahtjevan protivnik. Nisam daleko od njih, boksao sam u to vrijeme za svjetsku titulu...

Znači, napadate američko tržište?

- Pa, prvi korak je ipak Europa, znam ja da ne mogu odmah dobiti meč s Tysonom. Mi francusko tržište uopće ne poznajemo, britansko vežemo s američkim i ne znamo koji je boksač Amerikanac, a koji Britanac, no ja sam u karijeri bio vezan uz Njemačku. Uspostavili smo kontakte s nekim promotorima i menadžerima, traži se protivnik. Ima boksača koji su 90-ih i kasnije privlačili pažnju publike.

Hoće li vam pomoći Sauerland, koji je vodio vašu karijeru, a sad vodi Hrgovićevu?

- Ne, s njima sam kontaktirao prije pet-šest godina kad sam se htio vratiti natjecateljskom boksu, ali nije uspjelo. Sad on ima dovoljno posla i bez mene.

Što vam je rekao Filip Hrgović kad je čuo da se vraćate?

- A nismo mi u takvim odnosima, ne razgovaramo o tome, on je zatvoren u svom krugu ljudi.

A obitelj?

- Uf, klincima je to super fora, sad im je u školi galama oko toga. A žena je uz mene, iako joj nije svejedno, ipak se ne vraćam lopticama...

Otkad ste prestali s makrobiotičkom prehranom?

- Ne govorim baš o tome, ali dobre stvari ne treba zaboraviti. Zdrava makrobiotika prvenstveno znači da hranu koristiš i obrađuješ za trenutne potrebe. Ako se vraćam u ring, treba mi snaga i eksplozivnost, energija, i to se trudim dobiti kroz prehranu i suplemente.

Koliko imate kilograma?

- Stotinjak, to je moja kilaža. Tyson je imao 125 prije tri godine, pa se istesao i prije povratka u ring vratio na svoju borbenu kilažu. Kao i Jones. Ja spadam u tu kategoriju.

Dobro, koliko možete zaraditi povratkom boksu?

- Veteranske borbe nisu ni postojale prije Tysona sada, to je prvi moment u povijesti boksa kad se pojavio takav meč interesantan publici. I u borilačkim sportovima ne postoje standardi nego procjena, pitanje TV prava, trenutka i koliko se promoviraš, koliko si poznat. Teško je, gotovo nemoguće da mi prvi suparnik bude Tyson, htjeli bismo probati s nekim tko bi mi bio izazov, a da ljude zanima. Recimo, Schulz je u formi, bili smo isti tim, on je tri puta boksao za prvaka Europe i tri puta za svjetskog prvaka i svih je tih sedam mečeva izgubio. Dok sam ja sedam puta pobijedio u borbi za europskog prvaka i tu jednu za svjetski naslov izgubio. Axel da hoće sa mnom u ring, to bi gledalo 100 milijuna ljudi.

Axel Schulz Mavrovićev je vršnjak s 52 godine, imao je 26 pobjeda, remi i pet poraza i jednu poništenu borbu. Izgubio je od Vladimira Klička, Michaela Moorera, Georgea Foremana, Henryja Akiwandea, dok je meč s Francoisom Bothom proglašen no contest.

Je li vam glavni motiv povratka to što vidite da možete ili osjećaj da imate nedovršen posao u boksu?

- I jedno i drugo. Osjećam da imam snagu i moć, a nažalost, nisam ostvario svoj cilj da postanem svjetski prvak, nisam završio taj dio.

Biste li sad postali prvak Hrvatske u teškoj kategoriji?

- Vjerujem da bih.

Pa koliko često trenirate?

- Treniram maksimalno, dvaput dnevno. Znate, u ovoj dobi nije toliko problem odraditi jedan trening maksimalno nego oporaviti se na vrijeme za drugi jednakog intenziteta, između treninga vraćati snagu. A kroz niz regeneracijskih vježbi ja to uspijevam.