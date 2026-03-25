Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI IZAZOVI

Mavrović objavio popis igrača za prvo okupljanje poslije Eura: Nedostaju trojica brončanih!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Mavrović objavio popis igrača za prvo okupljanje poslije Eura: Nedostaju trojica brončanih!
Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jelovčić još nije donio konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere, to će napraviti poslije ljeta. Piplica preskače Njemačku zbog privatnih obveza, a vraćaju se tri igrača Olmissuma - Rozga, Sušac i Barbarić

Hrvatska futsalska reprezentacija u travnju će se okupiti prvi put nakon brončane medalje s Europskog prvenstva, izabranici Marinka Mavrovića će 14. travnja odigrati prijateljsku utakmicu protiv Njemačke u Hamburgu. Hrvatski izbornik za taj je dvoboj pozvao 14 igrača, a tu su i tri promjene u odnosu na Euro.

Pokretanje videa...

Brončani futsalaši u Zagrebu 03:12
Brončani futsalaši u Zagrebu | Video: Josip Tolić/24sata

Od novih lica na Mavrovićem popisu u odnosu na Europsko prvenstvo našao se se trojac iz Olmissuma: Rozga (propustio Euro zbog ozljede), Sušac i Barbarić. Na popisu nema sjajnog vratara Ante Piplice (privatne obveze), drugi član Futsal Dinama (Gudasić) ostao je na pretpozivu, a nema ni Franca Jelovčića.

Kako saznajemo, kapetan hrvatske futsalske reprezentacije još nije donio konačnu odluku o nastavku svoje reprezentativne karijere, Jelovčić će tek poslije ljeta javiti izborniku Marinku Mavroviću hoće li mu i dalje biti na raspolaganju ili će s 34 godine zaključiti svoju reprezentativnu karijeru.

Na Mavrovićevom popisu našli su se: Vinko Rozga (Olmissum), Nikola Čizmić (Hajduk), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol FS), David Barbarić (Olmissum), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Luka Perić (Bubamara Cazin), Romeo Sušac (Olmissum), David Mataja (KS Constract Lubawa), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme).

Pretpozive su dobili sljedeći igrači: Patrik Pasariček (Futsal Dinamo), Filip Novak (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Mateo Mužar (Futsal Dinamo), Luka Suton (Rijeka), Elvir Husarić (Rijeka) i Ivan Jelić (Torcida Biberon).

Hrvatska futsalska reprezentacija okupit će se u Zagrebu 7. travnja, a dan poslije, 8. travnja u 11 sati, igrači, članovi stožera i delegacije HNS-a koji su sudjelovali na UEFA Futsal Euru, gdje se Hrvatska okitila povijesnom broncom, prisustvovat će svečanom primanju kod predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Po završetku primanja reprezentacija odlazi u Poreč, gdje će boraviti i trenirati do odlaska u Njemačku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026