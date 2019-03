Mavrović: Razbio sam Mirku nos, nije mi to nikad zaboravio

Priznanje Mirka Filipovića da je imao moždani udar i da prekida karijeru uzburkao je cijeli borilački svijet.

Mnogi su mu na društvenim mrežama poželjeli brz oporavak i još jednom priznali kako je bio velik borac. A mnogi su to učinili i izravno Mirku.

Jedan od najvećih hrvatskih sportaša u borilačkim sportovima Željko Mavrović sparirao je svojevremeno s Mirkom. Govoreći za RTL sjetio se:

- Jednom mi je kao dječak od možda 17 godina došao na sparing, mislim da je to bilo 1992. dok sam se pripremao za Olimpijske igre. I ja sam mu u sparingu slučajno raskrvario nos. Posve sam zaboravio na to, ali on nije. Kasnije smo znali sparirati i puno me puta lupio po glavi...