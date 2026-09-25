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Max Verstappen najbrži na zadnjem treningu F1 u Bakuu

Piše HINA,
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Max Verstappen najbrži na zadnjem treningu F1 u Bakuu
Foto: Jakub Porzycki
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Verstappen razbio konkurenciju u Bakuu! Russell i Hamilton blizu, a danas slijedi žestoka borba za pole position

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Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) bio je najbrži na trećem i posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Azerbajdžana održanom u petak na uličnoj stazi u Bakuu.

Četverostruki svjetski prvak iz Nizozemske završio je ispred Britanaca Georgea Russella (Mercedes), koji je bio najbrži na oba treninga u četvrtak, i Lewisa Hamiltona (Ferrari), s prednošću od 99, odnosno 111 tisućinki sekunde. Talijan Kimi Antonelli, vodeći u ukupnom poretku, imao je četvrto najbolje vrijeme, ispred Charlesa Leclerca (Ferrari) i Francuza Pierrea Gaslyja (Alpine).

Među prvih deset plasirali su se i vozači McLarena, Australac Oscar Piastri i aktualni britanski prvak Lando Norris, Francuz Isack Hadjar (Red Bull), koji se vratio nakon propuštene tri utrke zbog ozljede lijevog zapešća, te Argentinac Franco Colapinto (Alpine).

Danas s početkom u 15 sati po lokalnom vremenu voze se kvalifikacije za VN Azerbajdžana koja je na rasporedu u subotu od 13 sati. Trkački vikend je pomaknut za jedan dan jer se u Azerbajdžanu u nedelju obilježava Dan sjećanja u čast vojnicima koji su poginuli u sukobima u Nagorno-Karabahu 2020. godine.

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