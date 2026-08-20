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ČETVEROSTRUKI PRVAK

Max Verstappen produžio s Red Bullom. Potpisao je do 2030.

Piše HINA,
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Max Verstappen produžio s Red Bullom. Potpisao je do 2030.
Foto: Marton Monus
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Šok u F1: Red Bull vezao Verstappena do 2030, Nizozemac ostaje kralj ekipe i juri nove titule

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F1 momčad Red Bull je u četvrtak objavio produženje ugovora Nizozemca Maxa Verstappena, četverostrukog svjetskog prvaka Formule 1, koji će ostati s austrijskom momčadi do kraja sezone 2030.

"Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Max produžio ugovor do kraja 2030.", napisao je tim na društvenim mrežama.

Vijest o produljenju ugovora dolazi usred intenzivnih priprema za Verstappenovu domaću utrku, Veliku nagradu Nizozemske, koja počinje u nedjelju u 15 sati na Zandvoortu.

Verstappen (28) prethodno je imao ugovor s Red Bullom do kraja sezone 2028. U Red Bullu je od 2016. nakon što je započeo karijeru u satelitskoj momčadi Toro Rosso, a osvojio je svoju prvu Veliku nagradu u svojoj debitantskoj utrci. U deset sezona osigurao je četiri svjetska naslova i 71 pobjedu u Formuli 1, a pridonio je i dvama konstruktorskim naslovima.

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