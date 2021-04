Vjerojatno ne postoji obožavatelj Cristiana Ronalda kojemu nije poznato ime Kathryn Mayorga. Za one koje ne znaju, to je Amerikanka koja je optužila slavnog nogometaša za silovanje 2009. godine.

On joj je tada isplatio 375 tisuća eura za šutnju, a navodni incident punio je naslovnice 2018. nakon što je cijela priča dospjela u javnost.

- Sve je počelo kada sam se otišla presvući u kupaonicu. Ušao je za mnom i zamolio me da mu dodirnem penis na 30 sekundi. Kada sam to odbila, zamolio me da ga stavim u usta. Idiot. Mislila sam u početku da se radi o šali, ali ispostavilo se da je taj nogometaš koji je toliko poznat i zgodan ustvari luđak i perverznjak. Rekao je da će mi dopustiti da ga poljubim. Na što sam odgovorila da ću ga poljubiti, ali da neću dodirnuti njegov penis. Vrlo snažno je navalio na mene i počeo me dirati te je odjednom bio na meni. Okrenula sam se, a on mi je pokušao skinuti donje rublje. Ponovno sam se okrenula i sklupčala u kuglu te sam pokrivala svoju vaginu. Tada je skočio na mene - ispričala je u svojoj ispovijesti Kathryn.

Portugalac je priznao seksualni odnos s Mayorgom, ali uz obostrani pristanak. Daily Mail je tada pisao da su se ubrzo javile još tri žene koje je slavni nogometaš navodno silovao.

Ronalda su američke vlasti uskoro oslobodile svih optužbi, ali Mayorga je zatim podnijela novu prijavu u kojoj od Ronalda zahtijeva čak 65 milijuna eura. Amerikanka želi 40 milijuna eura za duševnu bol, 20 milijuna odštete i još pet kako bi pokrila sudske troškove. Sud ju je već jednom odbio, a vidjet ćemo hoće li ponovno.

Cristiano je tada bio na rubu kolapsa budući da mu je prijetila zatvorska kazna, ali i otkazivanje svih sponzora. Na njegovu sreću, to se ipak nije dogodilo.