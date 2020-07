Mayweather u ringu već za koji tjedan? Prvo mora doći u Japan

Veteran do Zemlje izlazećeg sunca ne može niti svojim privatnim avionom, ali organizatori ne odustaju od borilačkog spektakla 9. kolovoza u Pia Areni u Yokohami, makar popunili samo pola od 10.000

<p>Čim <strong>Floyd Mayweather</strong> (43) kaže dvije riječi, bilo gdje se pojavi barem na pola minute ili bilo što objavi na društvenim mrežama, svijet boksa i borilačkih vještina se zaustavlja i priča o slapovima milijuna koji bi se mogli zaraditi oko borca čiji nadimak je - The Money. Novac. Oko toga se sve vrti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Floyd se redovito hvali s gomilama casha</strong></p><p>Već duže kruže glasine kako Mayweather, unatoč preko milijardu dolara zarade u karijeri, ima financijskih problema. U mirovini je od 2017. kada je u ekshibiciji (boksačkoj) pobijedio UFC zvijezdu <strong>Conora McGregora</strong> (32).</p><p>Nakon toga kratko se pojavio u organizaciji japanskog RIZIN-a, tri puta na pod poslao početnika <strong>Tenshina Nasukawu</strong> pa na brzinu u džep spremio još 10 milijuna.</p><p>Kasnije je u nekoliko navrata isticao kako je spreman vratiti se ako netko organizira novu seriju ekshibicijskih borbi, ali: samo ako je u pitanju 'mega-novac'. Neko je vrijeme čak i UFC-šef <strong>Dana White</strong> podgrijavao priče u borbe sa McGregorom i <strong>Khabibom Nurmagomedovim</strong>, a Japanci su se potrudili kako bi 9. kolovoza doista organizirali neki borilački spektakl.</p><p>Ali... Pandemija korona virusa sve je zaustavila i stavila na čekanje. UFC se cijeli preselio na Bliski istok i svoj 'Fight Island' gdje se borbe održavaju bez publike, a Japan je zatvorio svoje granice.</p><p>Mayweather do Zemlje izlazećeg sunca ne može niti svojim privatnim avionom, ali šefovi RIZIN-a nadaju se kako će se i to promijeniti te ne odustaju od borilačkog spektakla 9. kolovoza u Pia Areni u Yokohami pa makar popunili samo pola od 10.000 mjesta kapaciteta.</p><p>Ime protivnika još se ne zna. Ako bi Amerikanac uspio doći do Japana, već ni našli nekoga spremnog ući u ring s veteranom i zaraditi koji milijun (zna se kome uvijek ide ogromna većina love).</p><p>Mayweather je pretrpio dva teška gubitka tijekom ove posebno teške 2020. godine. Najprije je preminula njegova bivša partnerica i majka njihovo troje djece, <strong>Josie Harris</strong>, a nedugo potom i boksačev ujak te negdašnji trener <strong>Roger Mayweather</strong>.</p><p>No Floyd je ostao trenirati u svojoj dvorani u Las Vegasu svako toliko puštajući medije da vide u kojoj je fazi priprema i time stalno podgrijavao nadu u povratak u ring. Izgleda da lova zaista jest dovoljno velika i da bi Mayweathera 9. kolovoza opet mogli vidjeti u akciji.</p>