Mbappé: Ekstremisti dolaze. Ne želim predstavljati zemlju koja nema iste vrijednosti kao mi...

Na velikoj smo prekretnici u našoj zemlji. Zbog toga, pozivam sve francuske građane, posebno mlađe generacije, da izađu na izbore. Mi smo generacija koja može napraviti razliku, rekao je novinarima francuski reprezentativac Kylian Mbappé (25).

Emmanuel Macron (46) pozvao je na prijevremene izbore nakon poraza njegove stranke na izborima za Europski parlament. Od 30. lipnja do 7. srpnja francuski birači izaći će na birališta kako bi izabrali novi saziv parlamenta. Inače, Macronova stranka je dobila nešto manje od 15 posto, a desničarska stranka Nacionalno okupljanje, koju predvodi Marine Le Pen (55), više od 31 posto.

French President Macron meets French national soccer team ahead of the UEFA Euro 2024 | Foto: Sarah Meyssonnier

Mbappé nije jedini koji je pozvao građane na glasanje. Ranije su to već učinili i krilni igrač Intera Marcus Thuram (26) i igrač PSG-a Ousmane Dembele (27).

'Svi smo razočarani'

Thuram je saznao za rezultat europskih izbora nakon prijateljske utakmice Francuske protiv Kanade, rekao je na tiskovnoj konferenciji u subotu u Paderbornu.

- Svi smo u svlačionici bili pomalo šokirani. Situacija u Francuskoj je tužna i ozbiljna - istaknuo je.

French President Macron meets French national soccer team ahead of the UEFA Euro 2024 | Foto: Sarah Meyssonnier

Na njegove se izjave nadovezao Mbappé.

- Mi imamo iste vrijednosti, ja sam uz njega. On je dao svoje mišljenje i ja ga podržavam. Ne želim predstavljati zemlju koja nema iste vrijednosti kao mi - jasan je nogometaš Real Madrida.

- Ekstremisti stoje pred vratima koje im omogućuju nevjerojatne moći. Mi moramo odabrati sudbinu za našu zemlju i spriječiti to. Zato i pozivam sve mlade kako bi postali svjesni ove situacije da izađu na glasanje - zaključio je.

Ništa od Olimpijskih igara

Mbappé je u ožujku rekao da želi igrati na OI u Parizu, ali kako olimpijski nogometni turnir nije u Fifinom kalendaru, klubovi nisu obavezni pustiti svoje igrače. Izbornik francuske olimpijske reprezentacije Thierry Henry nije ga stavio u preliminarni sastav od 25 igrača ranije ovog mjeseca iako je ostavio otvorenom mogućnost da ga ipak uključi.

- Stav mog kluba bio je vrlo jasan, tako da od tog trenutka mislim da da neću sudjelovati na Igrama - rekao je Mbappé novinarima uoči utakmice skupine D protiv Austrije u ponedjeljak na Euru u Njemačkoj.

- To je jednostavno tako i ja to također razumijem. Pridružujem se novoj momčadi u rujnu, tako da to nije najbolji način za početak avanture. Ovom francuskom timu ću poželjeti sve najbolje. Gledat ću svaku utakmicu. Nadam se da će osvojiti zlatnu medalju - dodao je.