Mbappe ili Yamal? Sudar dvaju čarobnjaka za finale Mundijala

Točno stotinu utakmica odigrano je na ovom Svjetskom prvenstvu. Bilo je pregršt iznenađenja, majstorskih golova i poteza, ali i skandaloznih sudačkih odluka, pogrešaka tehnologije i kontroverzi u režiji Fife. Danas od 21 sat u Dallasu počinje boj za medalje, a prvog finalista Mundijala doznat ćemo u polufinalnom spektaklu između Francuske i Španjolske, dviju reprezentacija koje su mnogi i uoči početka prvenstva vidjeli kao glavne favorite za "zlatnu božicu". Sad ih od tog sna dijele samo dva koraka.

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Momčad Didiera Deschampsa do trećeg uzastopnog polufinala stigla je impresivno. Nakon savršene grupne faze s devet bodova, u nokaut dijelu nije primila gol, svladavši Švedsku 3-0, Paragvaj 1-0 i Maroko 2-0. Kylian Mbappé igra turnir karijere, protiv Maroka je zabio osmi gol i izjednačio se s Lionelom Messijem na vrhu liste strijelaca. S druge strane, Španjolska je u polufinalu SP-a prvi put nakon osvajanja naslova 2010. godine. Njihov junak je Mikel Merino, koji je kasnim golovima, uključujući onaj u 88. minuti protiv Belgije, srušio najprije Portugalce, a zatim i Belgijce.

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Iako je riječ o susjedima i nogometnim velesilama, ovo će im biti tek drugi međusobni dvoboj na svjetskim prvenstvima. Jedini dosadašnji odigran je u osmini finala 2006. u Njemačkoj, kad je Francuska, predvođena Zinedineom Zidaneom, Patrickom Vieirom i Franckom Ribéryjem, slavila 3-1 i poslije stigla do finala. Ukupna statistika, međutim, ide na mlin Španjolaca, koji vode 18-13 u pobjedama. Posebno su dominantni u novije vrijeme jer su slavili u posljednja dva natjecateljska okršaja - u polufinalu Europskog prvenstva 2024. (2-1) te u trileru polufinala Lige nacija 2025., koji je završio rezultatom 5-4.

Utakmicu najavljuju kao izravan sudar dvaju nogometnih čarobnjaka, Kyliana Mbappéa i Laminea Yamala. Francuski je kapetan s osam golova i tri asistencije prvo ime turnira, a Yamal, iako je zabio samo jedanput, motor je španjolske igre. Mladi igrač Barcelone stvorio je čak 17 prilika za suigrače, više od bilo koga drugog na prvenstvu. Ono što zvuči gotovo nevjerojatno jest njihov međusobni omjer. U deset dosadašnjih utakmica na klupskoj i reprezentativnoj razini, Yamal ima čak osam pobjeda, a Mbappé samo dvije. Štoviše, u pet eliminacijskih utakmica u kojima su se našli na suprotnim stranama Yamalova momčad slavila je svaki put. Podsjetnik na taj niz stigao je upravo prije dvije godine na Euru, kad je (tad) 16-godišnji Yamal spektakularnim golom najavio preokret i izbacivanje Francuske.

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Pravdu na terenu dijelit će iskusni sudac iz Salvadora, Iván Bartón, kojem će ovo biti četvrta utakmica na turniru. No mnogo više pozornosti privlače izjave izbornika. Španjolac Luis de la Fuente u najavi utakmice pršti od samopouzdanja, svjestan psihološke prednosti koju njegova momčad ima.

- Siguran sam da su Francuzi jednako zabrinuti kao i mi. Sjetite se da smo ih pobijedili u dvije uzastopne utakmice. Svjesni smo njihovoga golemog potencijala, ali mi smo jedina momčad koja ih je pobijedila u posljednja dva polufinala koja su igrali - izjavio je De la Fuente.

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S druge strane, Didier Deschamps odbacio je priče o prošlosti i fokus prebacio isključivo na teren.

- Španjolska je sjajna momčad i istina je da su nas pobijedili u zadnja dva susreta. No ovo je polufinale Svjetskog prvenstva i povijest tu ne igra ulogu. Važna je samo naša priprema i izvedba. Moji igrači su iskusni, znaju što je potrebno za pobjedu u ovakvim utakmicama i potpuno smo koncentrirani na taj cilj.