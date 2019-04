Mbappé: Ma to su 'čudovišta', nemoguće je odabrati jednog!

Pametan mladi čovjek, Kylian Mbappé. Tek mu je 20 godina, već je svjetski prvak, Pele ga je proglasio svojim najvjerojatnijim nasljednikom, a kad ga pitaju 'Recimo da slažete vlastitu momčad... Tko bi bio vaš izbor, Leo Messi ili Cristiano Ronaldo?' dečko odgovara ovako:

- Uzeo bih obojicu, a ja otišao u penziju i uživao u tome kako moj klub pobjeđuje! Čemu uopće birati? Mislim, mogao bih reći jedno od ta dva imena, ali koga god da se odabere time se nanosi uvreda svemu velikome što je onaj drugi (zasad) napravio u karijeri. A nitko nema pravo smanjiti značaj jednog od ta dva 'čudovišta' - priča Mbappé za 'France Football'.

- Kad sam bio mlađi to mi je bilo zanimljivo, uspoređivati Cristiana i Messija. Iz sezone u sezonu. I tako se mijenjao i moj izbor tko je od njih dvojice bolji. Iz godine u godinu ovisio je u trenutačnim rezultatima, broju golova i sličnim stvarima. Priznajem da sam češće birao Cristiana, ali što sam odrasliji to sam neodlučniji. Navijačima Barcelone uvijek su na vrhu Messi ili Cruyff. S druge strane je ogroman broj ljudi koji će reći 'Cristiano, najveći atleta u povijesti nogometa i pobjednik neovisno o tome gdje igrao'. A realno, i Cristiano i Messi... To su nogometna čudovišta! - rekao je Kylian Mbappé.

