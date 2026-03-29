Mbappé: Real je za mnoge u Španjolskoj poput religije. Bayern? Možemo ih zaustaviti

Kylian Mbappé (27) ove je sezone bio nezaustavljiv, sve do ozljede koja ga je usporila početkom 2026. godine. Od početka siječnja ga muče problemi s koljenom, a u javnost su izašle informacije kako su Realovi liječnici dijagnosticirali krivo koljeno za liječenje. Francuz se našao i pod kritikom Realovih navijača.

Foto: JON NAZCA/REUTERS

Naime, Mbappéa su kritizirali jer je za Francusku igrao od prve minute protiv Brazila, dok za Real u posljednje vrijeme ulazi s klupe i vraća se u natjecateljski ritam. Ipak, sada je sjajni napadač odlučio progovoriti u intervjuu za Telefoot.

- Znam da su u Španjolskoj pomalo zabrinuti zbog svega. Misle da više neću igrati za Real, da ću ići direktno na Svjetsko prvenstvo... To nije istina. Najbolji način da se dobro pripremite za Svjetsko prvenstvo je da prije toga osvojite sve s Real Madridom - započeo je pa objasnio poseban odnos navijača Reala prema klubu.

- Razumijem da je Real za mnoge ljude u Španjolskoj poput religije. Naši navijači su vrlo strastveni, ima mnogo priča, nagađanja - ponekad opravdanih, ponekad ne. Shvatio sam da se moraš naučiti nositi s kritikama kada si u tako velikom klubu.

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Francuz kritike ne shvaća osobno, već je svjestan da se u "kraljevskom klubu" zahtijeva puno.

- Jer svi su u nekom trenutku bili kritizirani, najveće zvijezde. I Cristiano Ronaldo i Zinedine Zidane i Alfredo Di Stefano. Ne vidim zašto bih ja trebao biti izuzet od kritika.

Real Madrid se bori za dva trofeja do kraja sezone - u Ligi prvaka ga čeka četvrtfinalni duel protiv Bayerna, a u La Ligi se bori s Barcelonom za titulu.

- Pred nama su dvije velike utakmice protiv momčadi za koju mislim da je trenutno najbolja u Europi. Ali ako postoji netko tko može zaustaviti Bayern - to je Real Madrid. Za mene su te utakmice jako važne, baš kao i svaka sljedeća u La Ligi - zaključio je francuski napadač.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Mbappé je ove sezone odigrao 35 utakmica i zabio 38 golova, uz šest asistencija. Ipak, od početka 2026. propustio je pet od 11 utakmica Reala zbog ozljede koljena.