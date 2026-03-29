Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI FRANCUZ

Mbappé: Real je za mnoge u Španjolskoj poput religije. Bayern? Možemo ih zaustaviti

Petar Božičević
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Mbappé je ove sezone odigrao 35 utakmica i zabio 38 golova, uz šest asistencija. Ipak, od početka 2026. propustio je pet od 11 utakmica Reala zbog ozljede koljena

Admiral

Kylian Mbappé (27) ove je sezone bio nezaustavljiv, sve do ozljede koja ga je usporila početkom 2026. godine. Od početka siječnja ga muče problemi s koljenom, a u javnost su izašle informacije kako su Realovi liječnici dijagnosticirali krivo koljeno za liječenje. Francuz se našao i pod kritikom Realovih navijača.

LaLiga - Real Madrid v Atletico Madrid
Foto: JON NAZCA/REUTERS

Naime, Mbappéa su kritizirali jer je za Francusku igrao od prve minute protiv Brazila, dok za Real u posljednje vrijeme ulazi s klupe i vraća se u natjecateljski ritam. Ipak, sada je sjajni napadač odlučio progovoriti u intervjuu za Telefoot. 

- Znam da su u Španjolskoj pomalo zabrinuti zbog svega. Misle da više neću igrati za Real, da ću ići direktno na Svjetsko prvenstvo... To nije istina. Najbolji način da se dobro pripremite za Svjetsko prvenstvo je da prije toga osvojite sve s Real Madridom - započeo je pa objasnio poseban odnos navijača Reala prema klubu.

- Razumijem da je Real za mnoge ljude u Španjolskoj poput religije. Naši navijači su vrlo strastveni, ima mnogo priča, nagađanja - ponekad opravdanih, ponekad ne. Shvatio sam da se moraš naučiti nositi s kritikama kada si u tako velikom klubu. 

LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Francuz kritike ne shvaća osobno, već je svjestan da se u "kraljevskom klubu" zahtijeva puno. 

- Jer svi su u nekom trenutku bili kritizirani, najveće zvijezde. I Cristiano Ronaldo i Zinedine Zidane i Alfredo Di Stefano. Ne vidim zašto bih ja trebao biti izuzet od kritika. 

Real Madrid se bori za dva trofeja do kraja sezone - u Ligi prvaka ga čeka četvrtfinalni duel protiv Bayerna, a u La Ligi se bori s Barcelonom za titulu. 

- Pred nama su dvije velike utakmice protiv momčadi za koju mislim da je trenutno najbolja u Europi. Ali ako postoji netko tko može zaustaviti Bayern - to je Real Madrid. Za mene su te utakmice jako važne, baš kao i svaka sljedeća u La Ligi - zaključio je francuski napadač. 

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila, a on briljira
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila, a on briljira

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav
Antonelli pobjedom u Japanu najmlađi lider na F1 ljestvici
TKO JE MLADI TALIJAN?

Antonelli pobjedom u Japanu najmlađi lider na F1 ljestvici

Čudo iz Bologne! Andrea Kimi Antonelli, mladi talijanski vozač, ruši rekorde u Formuli 1! Došao je do druge uzastopne pobjede u karijeri i postao najmlađi vozač u povijesti koji je vodeći u borbi za naslov prvaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026