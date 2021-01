Gledam hightlights poteza Roya Jonesa, Mike Tysona i shvatio sam da i ja želim takvu svoju kompilaciju pa da kad se umirovim gledam to zajedno sa sinom.

Tako je Conor McGregor (32 godine, 22-4) odgovorio što ga i dalje pokreće u MMA svijetu uoči okršaja s Dustinom Poirierom (32, 26-6), koji je u noći na nedjelju u 4 sata, uz prijenos na Fight Channelu i snimku u nedjelju navečer na Novoj TV.

Novac sigurno nije glavni motiv, samo od zadnje tri borbe zaradio je tri milijuna dolara, ukupno u karijeri 32 milijuna. Samo od borbi. I još tri puta toliko lajavi Irac privukao je sponzorski.

U Abu Dhabi je na borbu stigao svojom jahtom. Kad je pobijedio Poiriera 2014., za tu je borbu dobio 200.000 dolara, a zadnjih nekoliko borbi nije ulazio u kavez za manje od 2,5 milijuna dolara. Dok je za ekshibiciju s Floydom Mayweatherom dobio gotovo 100 milijuna dolara.

Okršaj McGregora i Poiriera najjača je UFC priredba zadnjih mjeseci. No, i ta je borba u sjeni neponovljivog Khabiba Nurmagomedova. On je najavio povratak u kavez, it o riječima:

- Pogledat ću i borbu McGregora i Poiriera i ako netko pokaže nešto posebno, ako me izazove...

Barem izazivanje suparnika nikad nije bilo problem McGregoru...