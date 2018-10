'McGregor mi je ovo učinio! Ali dobio je i on svoje. I to dvaput'

Abubakar Nurmagomedov bio je u kavezu nakon završetka borbe između njegovog rođaka Khabiba Nurmagomedova i Irca Conora McGregora.

Dagestanac je obranio UFC naslov lake kategorije u Las Vegasu, borba je prekinuta u četvrtoj rundi nakon što je Khabib uhvatio McGregora u položaj za zahvat gušenja i natjerao ga na tapkanje.

To je bio kraj službene borbe i početak općeg kaosa.

Khabib je preskočio ogradu kako bi se obračunao s ljudima iz McGregorova tima, koji su ga uoči borbe provocirali, vrijeđali mu obitelj i ismijavali vjeru. Za Khabibom je potrčao i McGregor, ali tu je bio i Abubakar Nurmagomedov kojeg je McGregor udario dok je bio na ogradi. Ovaj mu je uzvratio i nastao je još veći metež.

- Popeo sam se na ogradu i ovaj irski gad me udario. Uzvratio sam mu, bam, boom! Dobio je dvaput od mene. Imao sam rođakovu periku u lijevoj ruci, inače bih ga ozlijedio - rekao je Abubakar Nurmagomedov, koji je zajedno s još dvojicom bio u pritvoru, ali je pušten nakon što je McGregor rekao kako ga ne želi tužiti.

Zbog opće tučnjave nakon borbe šef UFC-a Dana White rekao je kako je zaustavljena isplata zarade Khabibu Nurmagomedovu kojem prijeti i oduzimanje pojasa, možda čak i doživotna suspenzija.

- Khabib je u velikim problemima. Pa u dvorani je bilo toliko policije da ne znam je li grad uopće bio siguran. Svi policajci su bili ovdje, a oni učine ovo s*anje! Moguće je da Nurmagomedov ostane bez pojasa. Ako ga Atletska komisija Nevade suspendira na dulje vrijeme, sigurno ćemo mu uzeti pojas - rekao je šef UFC-a Dana White.

Khabib se ispričao nakon incidenta, ali teško da će mu to puno pomoći.

- Žao mi je, ali i ja sam čovjek, imam osjećaje. Svi pričaju kako sam preskočio ogradu i udario nekoga, a nitko ne priča kako je McGregor napao autobus sa šipkama i skoro ubio nekoga?! Nitko ne priča kako je vrijeđao mene i moju obitelj. To je s*anje! Ja sam prvak, nitko me nikad nije pobijedio, a za ovo na kraju... Znam da će me tata prebiti kad dođem doma. Siguran sam u to, dobit ću svoje - rekao je Nurmagomedov.