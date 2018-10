'Bojala sam se da ću umrijeti, udarci su prštali na sve strane'

Ružne scene obišle su svijet nakon borbe između Dagestanca Khabiba Nurmagomedova i Irca Conora McGregora. Khabib je slavio prekidom u četvrtoj rundi, a nakon toga krenuo je u obračun s ljudima iz McGregorovog tabora, koji su ga, zajedno s Conorom, provocirali uoči borbe, vrijeđali mu obitelj i ismijavali vjeru.

Preskočio je ogradu Khabib i napao ljude iz Conorovog tima, počela je opća makljaža, kako izvan ringa, tako i u ringu u koji su ušli Khabibovi ljudi i počeli tući McGregora.

Pojavila se i snimka na kojoj se vidi da Conor prvi udara nekoga iz tima prvaka Khabiba Nurmagomedova. Čak je i Mike Tyson rekao da su pretjerali. Kad to kaže čovjek koji je suparniku tijekom borbe odgrizao uho, onda znate kakav je kaos bio.

Borba je privukla mnoge poznate, među njima je bila i američka reality zvijezda Farrah Abraham (27), koja je sjedila na mjestu gdje je počela tučnjava nakon borbe.

- Pokušavali smo ostati živi. Samo smo na to mislili. Bili su oko nas, tukli su se preko stolica na kojima smo sjedili. Da, bojala sam se za život - rekla je Farrah za TMZ.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Nurmagomedov bi mogao ostati bez pojasa

Khabib Nurmagomedov ispričao se nakon incidenta.

- Žao mi je, ali i ja sam čovjek, imam osjećaje. Svi pričaju kako sam preskočio ogradu i udario nekoga, a nitko ne priča kako je McGregor napao autobus sa šipkama i skoro ubio nekoga?! Nitko ne priča kako je vrijeđao mene i moju obitelj. To je s*anje! Ja sam prvak, nitko me nikad nije pobijedio, a za ovo na kraju... Znam da će me tata prebiti kad dođem doma. Siguran sam u to, dobit ću svoje - rekao je Nurmagomedov.

Mogao bi ostati bez pojasa lake kategorije.

- Khabib je u velikim problemima. Pa u dvorani je bilo toliko policije da ne znam je li grad uopće bio siguran. Svi policajci su bili ovdje, a oni učine ovo s*anje! Moguće je da Nurmagomedov ostane bez pojasa. Ako ga Atletska komisija Nevade suspendira na dulje vrijeme, sigurno ćemo mu uzeti pojas - rekao je šef UFC-a Dana White.

McGregor: Veselim se revanšu

Svi su čekali da se javi i čovjek zbog kojeg je nastao kaos, Conor McGregor, koji je isprovocirao Khabiba i njegove trenere do te mjere da su se svi potukli. Naravno da to ne opravdava nasilje i ružne scene koje smo vidjeli nakon borbe, ali jednako ružne, ako ne i gore scene, vidjeli smo kad je poludjeli McGregor nedavno napao autobus u kojem je bio Nurmagomedov, željeznim šipkama razbio je staklo, a jedan borac umalo je ostao bez oka, nakon što ga je razrezala krhotina.

UFC tada nije ovako žestoko reagirao, kao što nije reagirao ni kad je McGregor lupetao da je Khabibov menadžer povezan s terorističkim napadima na SAD 11. rujna.

McGregor je bio vrlo kratak nakon borbe.

- Vratit ću se. Radujem se revanšu.

Raduje se i policija, osiguranje i nesretnik koji će preuzeti odgovornost organizacije tog revanša.