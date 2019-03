McGregor šokirao iznenadnom odlukom: Opraštam se od MMA

Conor McGregor (30) se oprostio od MMA! Irski borac potpuno neočekivanu odluku objavio je na svom Twitteru.

- Danas sam se odlučio oprostiti od MMA. Svim bivšim kolegama želim sreće dalje u natjecanju, a ja se priključujem bivšim partnerima koji su već u mirovini. Pina Colade od mene, dečki - napisao je McGregor.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!