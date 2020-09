McGregor velikog srca: Donirat ću pola 'milje' dolara od borbe

Skandalozni Irac ovog se puta pokazao u boljem svijetlu. Zajedno s Dustinom Poirerom, dogovara meč humanitarnog karaktera. Irac će platiti troškove smještaja za njega i njegovu obitelj

<p>Slavni irski MMA borac <strong>Conor McGregor </strong>(32) već duže vrijeme preko društvenih mreža i medija vodi svojevrsni rat s UFC-om i Danom Whiteom, a usporedno si pokušava i pronaći protivnika za idući nastup. Nedavno je dogovorio boksački meč s Mannyjem Pacquiaom, a sada se okrenuo i MMA okršaju s <strong>Dustinom Poirierom</strong> (31).</p><p>Bivši dvostruki prvak Poirieru je predložio MMA meč humanitarnog karaktera, a kao datum i lokaciju izabrao je 12. prosinca i Irsku.</p><p>- Želiš li odraditi MMA meč u dobrotvorne svrhe? Ovo neće imati nikakve veze s UFC-om i donirat ću pola milijuna dolara tvojoj humanitarnoj udruzi. Prodavat ćemo PPV ili dogovoriti nešto s nekom TV kućom, a pomoći ćemo i nekim humanitarnim udrugama do kojih je i meni stalo, a ja sam uključen u rad mnogih. Radilo bi se strogo o humanitarnoj ekshibiciji. 12. prosinca u irskom Point Depotu. Bez vaganja, otvorena kategorija i unificirana pravila. Organizirat ću sve i pokriti troškove putovanja za tebe i tvoju obitelj. McGregor Sports and Entertainment MMA u suradnji s The Good Fight Foundation. MMA za dobrotvorne svrhe - objavio je Conor na Twitteru, a Poirier bez puno razmišljanja prihvatio ponudu:</p><p>- Može! Hajdemo to realizirati! Puno će ljudi imati koristi od ovoga. </p><p>- Sjajno! Pregovore ćemo nastaviti 'offline'. Dobar si čovjek Dustine! Poštujem tvoj filantropski rad, kao i to kako si ponašao nakon naše prve borbe. Imaš moje poštovanje - nadodao je McGregor jednom kada je dobio odgovor.</p><p>Podsjetimo, Conor i Poirier natjecateljski meč su imali u rujnu 2014. na UFC 178 priredbi, a Irac je slavio tehničkim nokautom u prvoj rundi.</p>