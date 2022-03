Zanima me ovo, objavio je na Twitteru irski UFC borac Conor McGregor uz fotografiju i označio Chelsea u objavi, ali s obzirom na to da Abramovič traži tri milijarde funti pitanje je može li si to Irac priuštiti

Nakon što je ruski milijarder Roman Abramovič (55) rekao da je odlučio prodati Chelsea, irski UFC borac Conor McGregor (33) na društvenim je mrežama objavio kako je zainteresiran za kupnju londonskog kluba. POGLEDAJTE VIDEO: Conor McGregor Prema pisanjima britanskih medija, Abramovič traži tri milijarde funti pa se postavlja pitanje može li si McGregor priuštiti ovaj luksuz iako je jedan od najbogatijih svjetskih sportaša. "Zanima me ovo“, objavio je uz fotografiju i označio Chelsea u objavi. McGregor zarađuje zmeđu 25 i 50 milijuna eura po borbi u UFC-u, ovisno o prodaji pretplata, a od prodaje svog Proper Whiskey no. 12 prošle godine uprihodio je 430 milijuna funti. Zasigurno je jedna od najvećih UFC-ovih zvijezda, ali Chelsea je ipak prevelik zalogaj za Irca koji u karijeri nije zaradio iznos koji Abramovič traži. Prodaju kluba će navodno voditi američka banka Raine Group, a ciljana skupina ruskog milijardera su američki kupci jer su investitori iz Kine, s Dalekog istoka ili istočne Europe presušili. Abramovič je istaknuo da će sredstva od prodaje kluba donirati u zakladu koja će biti za dobrobit svih žrtava rata u Ukrajini što će uključivati osiguravanje ključnih sredstava za hitne i neposredne potrebe žrtava, kao i potporu dugoročnom radu na oporavku.