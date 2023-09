Medić: Dinamo bi u Zagrebello nakon svega što je napravio NK Zagrebu?! Taj kamp ostaje naš!

Čeka se potpis ugovora između Grada, Crkve i Vlade. Vlada i Crkva su riješili stvar i još je samo na Gradu da nađe lokacije koje će dati Crkvi. Prvi dio faze je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj, kapaciteta deset tisuća mjesta, na koji bi se Dinamo preselio. On neće biti gotov do sredine 2025. nego nešto kasnije, iako je to u završnoj fazi. Grad nam je rekao da ćemo za kamp dobiti Zagrebello, kamo će se Dinamo preseliti dok se stadion bude rušio.