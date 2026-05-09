Medić u 10 godina klub iz prve odvodi u šestu ligu. Legenda kluba: Nogometni harakiri!
Grad želi klubu oduzeti Zagrebello, a istinski purgeri, legende i bivši igrači, veterani kluba..., svi su već odustali od NK Zagreb. White Angelsi su osnovali Zagreb 041, klub koji će dogodine igrati sa Zagrebom...
Bio jednom jedan veliki klub. Nogometni prvak Hrvatske 2002., viceprvak Lijepe Naše 1992. i 1994., finalist kupa 1997. godine. I da, jedini prvak samostalne nam države uz Dinamo, Hajduk i Rijeku. Nogometni klub Zagreb. Klub čije su boje ponosno branili Mario Mandžukić, Ivica Olić, Robert Prosinečki, Dominik Livaković..., s klupe ga vodili Otto Barić, Dražan Jerković, Josip Kuže, Zlatko Kranjčar, Ćiro Blažević...